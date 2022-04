Zdaj je čas za lastno sončno elektrarno

Iz cone udobja, v kateri nam doslej o tem, od kod dobivamo elektriko, ni bilo treba premišljevati, se premikamo v iskanje možnosti, ki zagotavljajo ugodnejšo ceno, manjšo odvisnost od zunanjih ponudnikov ter trajno in okolju prijazno rešitev. Zakaj?

Na eni strani smo priča prehodu v novo dobo mobilnosti, v kateri električni avtomobili niso več le neoprijemljiv obet za prihodnost, ampak so že osvojili ceste tudi pri nas. Tisti, ki razmišljajo o električnem vozilu ali ga že imajo, so že vsaj pomislili tudi na lastno sončno elektrarno. Hkrati tudi doma vse več razmišljamo o potrebah po elektriki. Najbolje to vedo tisti, ki gradijo svoj novi dom in računajo, koliko elektrike bodo potrebovali in od kod jo bodo dobili. Hkrati pa se – še posebej ob lokalnih oziroma globalnih krizah in dogodkih, na katere nimamo nobenega vpliva – vse bolj zavedamo, kakšno prednost si lahko ustvarimo, če smo elektriko sposobni pridobivati tudi sami.

Prihranek na dlani

Z lastno sončno elektrarno si znižamo račun za elektriko, ki jo uporabljamo za ogrevanje ali klimatiziranje doma, razsvetljavo, kuhanje, delovanje pralnih oziroma pomivalnih strojev in druge potrebe, kot so tudi dodatne napeljave okrog bivališča (na primer ogrevanje vode v bazenu ali pa zunanjih talnih površin za preprečevanje poledice neposredno pred vhodom). Zadnja stvar, ki si jo želimo doma, je gotovo razmišljanje o tem, ali sploh oziroma kdaj vključiti katero napravo, kakšno temperaturo si privoščiti in podobno.

Sončna elektrarna se izplača že pri porabi pet tisoč kilovatnih ur elektrike na leto. Tudi doba, v kateri se povrne naložba v elektrarno, je relativno kratka, od sedem do deset let. Odvisna je od velikosti same sončne elektrarne – čim večja je ta, tem nižja je cena na kilovat. Z elektrarno pa ne skrbimo le za lastne sprotne potrebe, ampak pridobljeno elektriko lahko tudi shranjujemo v hranilnik električne energije (odločitev zanj v povezavi s fotovoltaiko je zelo smiselna) in jo nato uporabimo v času, ko sončna elektrarna ne deluje, recimo ponoči. S tem si zagotovimo, da ne izkoriščamo elektrike iz zunanjega omrežja v časovnih intervalih, v katerih je njena cena še višja.