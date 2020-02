Zdaj je pravi čas za nego tetovaže

Tetovaža ni le priljubljen modni dodatek, ampak gre za resen postopek, ki ga mora opraviti profesionalec. Za tetovažo pa moramo tudi pravilno skrbeti, da preprečimo infekcije in poskrbimo, da bodo barve tetovaže ostale sveže in trajne. Vas zanima, kako čim bolje poskrbeti za novo tetovažo? Da bo vaša tetovaža kar se da dolgo ohranila svoje prvotno stanje in predvsem intenzivne barve, imamo za vas nekaj nasvetov.

Lux-Factor Tattoo Nano Shock FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Nega tetovaže in kože Najbolj primeren čas za tetoviranje je jeseni in pozimi. Ko izberete motiv in tetoverja, je čas za akcijo. Po tetoviranju je ključnega pomena pravilna nega. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da barve ostanejo sveže in trajne. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih, ko se rana zaceli in koža obnovi, lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock,ki bo kožo zaščitilo in regeneriralo, vaši tetovaži pa zagotovilo nego in sijaj. Kaj škoduje celjenju tetovaže?

Da se bo vaša tetovaža pravilno zacelila, se morate izogibati sintetičnim in tesnim oblačilom, ki bi lahko razdražila tetovažo. Priporočeno je tudi, da se nekaj časa izogibate telesnim aktivnostim in prekomernemu potenju, še bolje je, da počakate, dokler se tetovaža ne olupi, saj se lahko v nasprotnem primeru zaradi soli v potu vname. Odsvetovano je tudi namakanje v kadi in savnanje, saj to škoduje celjenju tetovaže. Redno uporabljajte mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, saj se bo vaša tetovaža le s kakovostno nego pravilno zacelila in obdržala svojo intenzivnost. Pred in po 2 tednih redne uporabe mazila Tattoo Nano Shock:

Ko se tetovaža zaceli

Kdaj je celjenje zaključeno? Tetovaža in koža sta zaceljeni, ko tetovažo preraste nova povrhnjica. Tetovaža ni več tako bleščeča in temna kot takoj po izdelavi, temveč rahlo zbledi. Takrat je čas, da ji privoščite mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, ki je primeren tudi za nego starejših tetovaž. Mazilo optimalno vlaži in preprečuje izsušitev, odstrani odmrle kožne celice, deluje antibakterijsko in protivnetno, uporaba pa je enostavna, saj mazilo omogoča enostaven in prijeten nanos s hitrim vpijanjem: 1. Predel tetovirane kože nežno očistite z mlačno vodo. Ne usmerjajte curka vode neposredno na kožo, temveč jo rahlo navlažite z roko. 2. Kožo previdno osušite s čisto brisačo. Ne drgnite, z brisačo samo nežno pritisnite na kožo. 3. Nanesite mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock in ga nežno vtrite v predel tetovaže. Naj vaša tetovaža zaživi s pomočjo nežne in hranilne nege; koža vam bo hvaležna.

