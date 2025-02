'Zdaj ko imamo cono 30, te vsi prehitevajo, ker si prepočasen, tudi kolesarji''

V mariborski krajevni skupnosti Kamnica vre zaradi omejitve hitrosti skozi naselje. Jezni krajani so do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma in od župana Saše Arsenoviča zahtevali, naj zviša omejitev. Niso ga prepričali, a trdijo, da ne bodo odnehali. "V bistvu je cesta še bolj nevarna, saj povzroča številna prehitevanja in nervozo med vozniki," je dejal glavni pobudnik. Pripombe so imeli tudi zaradi parkiranja in zaradi izgradnje daljnovoda za ČHE Kozjak.