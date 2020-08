Zdaj lahko na zemljevidu pokažete, kje v Ljubljani vam je prevroče

Poletno vročino je v mestih že zdaj težko prenašati, zaradi podnebnih sprememb pa bodo poletja, ki prihajajo, le še bolj vroča. V kulturnem društvu prostoRož hočejo ugotoviti, kje v Ljubljani vročina predstavlja resen problem, zato lahko na zemljevidu, ki so ga pripravili, označite točke in poveste, kje vam je prevroče. Za območje, kjer bo označenih največ vročih točk, bodo pripravili ukrepe, s katerimi bi ga lahko ohladili.

Ljubljanska poletja težko prenaša vse več ljudi. Segrevanje Ljubljane se bo nadaljevalo, pri čemer se bo zvišala povprečna temperatura, povečalo pa se bo tudi število vročih dni. "Nekatere ulice, ceste in trgi v Ljubljani so še posebej problematični. V avtomobilu tega niti ne opaziš, če po mestu potuješ peš ali s kolesom, pa točno veš, kje je prevroče," pravijo v kulturnem društvu prostoRož. Zato so se odločili, da bodo začeli zbirati mikrolokacije, ki jih prebivalci zaznavajo kot prevroče. Oblikovali sospletni zemljevid Vroče točke, s katerim lahko vsak zabeleži lokacijo, ki jo zaznava kot prevročo. Območje, kjer bo označenih največ vročih točk, bodo preučili in pripravili ukrepe, s katerimi bi ga lahko ohladili. Zemljevid in predlagane ukrepe bodo predali Mestni občini Ljubljana in se trudili, da jih ta tudi sprejme.

icon-expand Vroče točke v Ljubljani FOTO: prostoRož

"Že več let beremo in razmišljamo o tem, mučijo nas teme podnebnih sprememb, segrevanja mestnih središč in urbanega toplotnega otoka," nam je pojasnila Zala Velkavrh. Ideja o vročih točkah pa izvira iz njene osebne izkušnje. "Letos sem se vozila s kolesom iz Črnuč, ker sem bila na dogodku Balkan River Defence, in mi je bilo celo pot vroče, samo iskala sem senco oz. kraj, kamor bi se kot kolesarka lahko skrila," je pripovedovala. Kot je dejala, je njihov namen, da se ljudje nehamo pogovarjati o segrevanju mest in dvigu temperatur nekoč v prihodnosti, ker to občutimo že zdaj. "Zakaj torej že zdaj ne začnemo skrbeti za to, da nam ne bo prevroče?" Najbolj vroče na območju nakupovalnih središč, skladišč, industrijskih con Zaradi učinka toplotnega otoka so mesta bolj vroča od okolice. Zadnja raziskava toplotnega otoka v Ljubljani iz leta 2014 je pokazala, da je najbolj vroče v BTC in na območju drugih nakupovalnih središč, skladišč in industrijskih obratov. "Torej tam, kjer je veliko parkirišč, asfalta in ravnih streh. V središču Ljubljane pa je najbolj vroče, kar je morda nekoliko nenavadno, okoli Nazorjeve," jepojasnila Velkavrhova.

Projekt Vroče točke je del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Kako lahko vročino ublažimo? Kljub temu da Ljubljana že izvaja nekatere ukrepe, ki blažijo urbano vročino, še vedno nima celovite strategije za blaženje učinkov podnebnih sprememb. Z uvajanjem enostavnih in cenovno ugodnih ukrepov na najbolj vročih točkah v mestu, ki prispevajo k hlajenju mestne mikroklime, bi lahko v poletnih mesecih začasno omilili pojav vročinskega otoka. "Ukrepi že obstajajo, mi vemo, kako hladiti. Najbolj bi k ohlajanju pripomoglo več zelenih površin, manj parkirišč, zelene strehe in voda. Na dolgi rok pa s tem prispevamo k zmanjševanju izpusta toplogrednih plinov, izboljšanju počutja in olajšamo poti pešcem in kolesarjem."

