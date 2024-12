Zdaj raj le za filmarje in tuje smučarje, a obetajo se boljši časi

Občina Bovec je pred tremi meseci dobila odgovor države, da je pripravljena financirati novo krožno kabinsko žičnico, vendar so na občini želeli dodatna zagotovila, zato so se dogovorili za pismo o nameri.

"Mi pričakujemo v teh dneh od države oziroma od pristojnih ministrstev pismo o nameri, nato bomo nadaljevali pogovore, občina pa bo pristopila k pripravi dokumentacije in gradbenega dovoljenja," je povzel župan Valter Mlekuž.

Na potezi je občina in bo morala pospešiti zbiranje dokumentacije, pa poudarja podpredsednik vlade Matej Arčon, ki koordinira projekt na vladni strani. "Ko bo znan upravljalec in pridobljeno gradbeno dovoljenje, lahko pristopimo k temu projektu. Mi si predvsem želimo, da resno vzamejo na občini zadevo, da začnejo pridobivati gradbeno dovoljenje in hkrati, da dobijo upravljalca bodisi kabinske žičnice bodisi vseh ostalih naprav."

Denar za novo žičnico še ni uvrščen v državni proračun, saj država ni niti lastnica zemljišč, niti še nima dokumentacije, pojasnjuje Arčon. Zadnji znesek celovite prenove smučarskega centra, vključno z žičnico in smučišči, ki smo ga lahko slišali s strani Promotorja – konzorcija šestih podjetij, je bil 68 milijonov evrov. Tako Promotor kot tudi Bojan Križaj so ugotavljali, da brez pomoči države Kanina ni mogoče oživeti.

"Če država investira v kabinsko žičnico in da občina dobi upravljavca kabinske žičnice ter vseh ostalih naprav, katere privatni investitor pa bi v tem primeru lahko bil sposoben investirati tudi v ta del, je pa zmagovita kombinacija," je prepričan Arčon.

Država naj ob tem ne bi dopustila, da upravljanje ostane v rokah občine oziroma javnega zavoda, ki je žičnico že dvakrat pripeljal do zaprtja. Trenutno Sončni Kanin zaposluje še sedem ljudi, ki skrbijo predvsem za vzdrževanje naprav. Kar pa je trenutno – brez delujoče žičnice – močno oteženo.

"Mi smo ostali brez dostopa. Do C-postaje se še nekako prebijemo z avtomobilom sedaj, dokler ni snega, potem je pa treba peš na Kanin in to je par ur hoje," je povedala direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Baladič.

Čez poletje so nekaj denarja zaslužili s postajališčem za avtodome, sedaj si edini zaslužek obetajo od napovedanih snemanj filmov in oglasov na vrhu osamljenega smučišča. Ker je na vrhu trenutno le 20 centimetrov snega, pa filmarji čakajo na belo kuliso.