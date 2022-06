"Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane," je vlada zapisala na Twitterju že čez vikend, ko so se pojavila prva poročila o tem. Ob tem so pojasnili tudi, da se "vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam". V Bruselj je sicer potoval z redno letalsko linijo.

Golob pa je po današnjem srečanju s predstavniki nevladnih organizacij dejal, da se mu "zdi popolnoma normalno, in to ni normalno samo v Sloveniji, ampak v celem svetu, da se o zasebnem življenju odloča človek sam". Pojasnil je, da je naredil ob odločitvi za vstop v politiko zelo jasno razmejitev med zasebnim in službenim življenjem.

Ob tem pa je dodal, da mu je "popolnoma jasno", da mora stroške poravnati sam in da ne bo imel težav s finančno platjo pokrivanja stroškov. "Mogoče je to stvar tudi tega, kdo pride v politiko in s kakšnimi nameni, ampak jaz teh težav nimam in natančno vem, s katerim namenom sem v politiko prišel, in enako vem, s katerim namenom vozim svojo družino, kamorkoli grem," je navedel.

Dodal je še, da je počel enako tudi kot predsednik uprave Gen-I: "Še huje, takrat sem si svoj urnik tako prilagodil, da nisem šel nikamor, poudarjam, nikamor brez družine, ker sem bil jaz gospodar svojega urnika. Zdaj se moram prilagajati urniku in se tudi družina prilagaja mojemu urniku in to je vsa razlika," je opisal.

Javnost je bolj pozorna na vprašanja mešanja službenih in zasebnih poti tudi po aferi, v kateri se je poleti 2020 znašla nekdanja ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki pa je imela težave predvsem pri pojasnjevanju plačil stroškov za družinske člane, ki so bili z njo ob delovnih obiskih na Krasu in v Izoli. Komisija za preprečevanje korupcije ji je očitala kršitve integritete, pa tudi kriminalisti so po poročanju Televizije Slovenija iz marca letos ugotovili, da plačilo njenega bivanja v Izoli iz občinskega proračuna ni bilo v skladu z zakoni. A ovadba ni doletela Pivčeve, pač pa izolskega župana Danila Markočiča, so poročali. Oba sta sicer ves čas trdila, da javna sredstva niso bila oškodovana.