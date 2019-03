Zdaj tudi uradno: SAB se na evropske volitve podaja z Angeliko Mlinar na čelu

Koroška Slovenka in trenutna avstrijska evroposlanka Angelika Mlinar (Alde) bo na evropskih volitvah nosilka liste SAB. Predsednica stranke Alenka Bratušek je ponosna, da je kandidatka njihove stranke za evropsko poslanko ženska, ki smo jo že pred leti oklicali za "deveto slovensko evroposlanko". Na listi za evropski parlament je tudi generalni sekretar stranke Jernej Pavlič.

Potem ko smo včeraj na podlagi naših neuradnih, a zanesljivih informacij razkrili, da bodo v Stranki Alenke Bratušek na prihajajočih evropskih volitvah stavili na zamejsko Slovenko Angeliko Mlinar, so to informacijo danes po seji izvršnega odbora uradno potrdili tudi v stranki. Kot je na današnji novinarski konferenci dejala predsednica stranke Alenka Bratušek, imajo močno listo, predvsem pa močno nosilko liste, ki bo ljudi prepričala z znanjem in izkušnjami.

Mlinarjeva je sicer trenutno že evropska poslanka, toda iz Avstrije, kjer je bila pred petimi leti izvoljena na listi liberalne stranke Neos. Mlinarjeva deluje v skupini Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (Alde), do novembra 2018 je bila tudi podpredsednica evropske liberalne stranke ALDE, četrte največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

"Naša nosilka liste je ženska, na katero smo Slovenci izjemno ponosi. Je ženska, ki je ob izvolitvi v avstrijski državni zbor prisegla v slovenščini in že pred tem za slovenski narod in jezik naredila ogromno. Je koroška Slovenka, ki je po doktoratu iz mednarodnega prava pet let delala za slovensko delegacijo Evropske komisije v Sloveniji in zelo dobro pozna delovanje evropskih in slovenskih institucij. Naša kandidatka je ena najvidnejših in najdejavnejših evropskih poslank. Orodje za merjenje dejavnosti evropskih poslancev jo uvršča na 42. mesto od 750 poslancev," je poudarila Bratuškova in dodala, da je ponosna, da je kandidatka njihove stranke za evropsko poslanko ženska, ki smo jo že pred leti oklicali za "deveto slovensko evroposlanko".

FOTO: Miro Majcen

49-letna Mlinarjeva je pojasnila, da se je za kandidaturo odločila zato, ker "moramo v teh zahtevnih časih tisti, ki smo si lahko doslej nabrali izkušnje v politiki in politične veščine, sprejeti odgovornost in jih uporabiti za dobro ljudi, za boljšo Evropo. V naslednjem mandatu Evropskega parlamenta časa za učenje ne bo".

Alenka Bratušek in Angelika Mlinar. FOTO: Miro Majcen

Poudarila je, da so pravi odgovor tistim, ki kot rešitev za sodobne izzive predlagajo razdrtje Evropske unije, lahko samo izkušeni politiki, ki so se doslej izkazali s pokončno držo in z odločnim bojem za pravice in pravičnost.

Čeprav je trenutno evroposlanka druge države, pravila evropskih volitev dopuščajo, da kot avstrijska državljanka nastopi v državi svojih korenin, mora pa imeti v Sloveniji prijavljeno bivališče. —Na podlagi pravil lahko Mlinarjeva kandidira v državi svojih korenin