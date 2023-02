Zdaj tudi uradno: v februarju redna uskladitev pokojnin za 5,2 odstotka

Sistemski pokojninski zakon določa, da se redna uskladitev izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi je treba v 60 odstotkih upoštevati rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin. Rast povprečne bruto plače je bila lani 2,8-odstotna, povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin pa 8,8-odstotna, je dejal direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na zavodu Andraž Rangus.

Po njegovih besedah 60 odstotkov od 2,8-odstotne rasti plač znaša 1,68 odstotka, 40 odstotkov od rasti cen življenjskih potrebščin pa 3,52 odstotka, medtem ko je seštevek obeh deležev 5,2 odstotka.

Na seji so v nadaljevanju obravnavali predloga Zveze društev upokojencev Slovenije in Sindikata upokojencev Slovenije za izredno uskladitev, ki je po opozorilu obeh organizacij nujna zaradi visoke inflacije in velike draginje. Organizaciji sta svoja predloga danes združili v enega, svet pa ga je sprejel. V skladu z njim bo strokovna služba zavoda do naslednje seje sveta pripravila izračun za dve različici izredne uskladitve od 1. aprila.

Po prvi različici bi bila izredna uskladitev v višini 3,5 odstotka, po drugi pa v višini štirih odstotkov. V obeh primerih bi se pokojnine upokojenih do leta 2011 dodatno uskladile za en odstotek.