Zdaj tudi uradno: vlada bo imela 20 resorjev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi se razdelilo na dva resorja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo vodil sedanji šolski minister Igor Papič , ministrstvo za vzgojo in šolstvo pa bo po napovedih vodil sedanji državni sekretar na šolskem ministrstvu Darjo Felda .

Poslanci so razpravo o koalicijskem predlogu sprememb zakona o vladi sicer opravili na izredni seji 18. maja, o samem zakonu pa niso glasovali, ker je SDS vložila predlog za posvetovalni referendum. Državni zbor (DZ) je predlog za referendum zavrnil na seji v ponedeljek, zato so lahko poslanci danes o zakonskem predlogu tudi glasovali. Vlada se je zato sprva oblikovala po doslej veljavnem zakonu, v katerem je 17 resorjev.

Ministrstvo za podnebje in energijo bo prevzel sedanji infrastrukturni minister Bojan Kumer, vodenje ministrstva za infrastrukturo pa njegova sedanja državna sekretarka Alenka Bratušek.

Pod okrilje gospodarskega ministrstva, ki ga vodi Matjaž Han prehaja šport, ministrstvo pa se bo preimenovalo v ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Preimenovanje se obeta tudi zdajšnjemu ministrstvu za okolje in prostor, ki ga vodi Uroš Brežan, in sicer v ministrstvo za varstvo narave in prostor. Zunanje ministrstvo, ki ga vodi Tanja Fajon pa se bo preimenovalo v ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Predsednik vlade Robert Golob pričakuje, da bodo posamezna ministrstva preoblikovali čez poletje in da bodo s septembrom v celoti operativna.