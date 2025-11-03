'Zdelo se mi je normalno, ker drugega nisem poznala'

"Odraščala sem v romski družini, živelo nas je več Romov, bilo je vsakodnevno nasilje, jaz sem doživljala spolno nasilje s strani bratranca od petega leta starosti," je povedala 25-letna pripadnica romske skupnosti, ki je želela ostati anonimna.

Vse se ji je zdelo normalno, ker drugega ni poznala, ko pa je med odraščanjem v filmih videla, da to ni nekaj normalnega, je spregledala. In to je tudi zgodba o tem, kako so jo – kot pravi – na cedilu pustili prav tisti, ki bi jo morali zaščititi: starši, center za socialno delo, policija. Pri 9 letih je staršem povedala, da doživlja spolno nasilje. "Rekli so, da bodo uredili in da bodo povedali njegovemu očetu, pa se ni nič spremenilo. Ne verjamem niti, da so njegovemu očetu karkoli omenili," je povedala.

Povedala je, da jo je pri 11 letih začel spolno zlorabljati tudi oče. Začela se je samopoškodovati, kar je kasneje opazila svetovalna delavka na osnovni šoli. Pravi, da je bila edina, ki ji je poskušala pomagati.

"Nisem imela nekega upanja, da bo center za socialno delo, policija, kdorkoli ukrepal," je dodala, saj da policija kljub prijavi zlorab ni ukrepala. Pravi, da je na centru za socialno delo imela sicer občutek, da ji verjamejo: "Ampak policija je bolj tista, ki nima nekega oprijema z žrtvami. Prijaviš na policijo, kaj se ti dogaja in žrtev je tista, ki jo zanemarijo. Nič ne naredijo glede tega."

Pri 18 letih je odšla od doma, dokončala srednjo šolo in začela obiskovati terapijo. Rekla si je, da to ni življenje, ki ga hoče živeti. Očeta je zaradi spolnega nasilja znova prijavila, zadeva je sedaj na sodišču. Povedala je še, da se dekleta zelo hitro srečajo s spolnostjo, čeprav si tega marsikatera ne želi.