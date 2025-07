Izpoved bolnice z neznosnimi bolečinami: Pomagajte nam, da končamo trpljenje

Naša sogovornica, ki je želela ostati neimenovana, se že leta bori s hudo boleznijo. "Od kostnega raka, krvnega raka. Metastaze so se razširile po vsem telesu, postala sem popolnoma negibljiva, odvisna od tujih ljudi in rok," pripoveduje.

Pravi, da vsak dan bolj trpi v bolečinah, ki jih pogosto ne olajša niti morfij: "To so neprespane noči. Podnevi lahko le razmišljaš, kaj bi naredil. Že štiri mesece sem priklenjena na posteljo in popolnoma odvisna od drugih. Ničesar ne morem. 17 let sem se borila, pa mi ni uspelo. Zdravnik je rekel, da nimajo več pomoči."

Če bi imela to možnost, bi se zagotovo odločila, da konča svoje življenje. "Takoj. Ne danes, temveč že pred časom. To so tako neizmerne bolečine, da jih ne moreš niti opisati z besedami," priznava.