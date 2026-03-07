Naslovnica
Slovenija

Zdrav nasmeh – privilegij ali nuja?

07. 03. 2026

Avtor:
Svet na Kanalu A
Nitkanje zob

Vsak zob v človekovi glavi je vreden več od diamanta, je dejal španski pisatelj Miguel de Cervantes. In to, da je živel v 16. stoletju, pove, kako napreden je bil. Kako napredno na zobe pa gledamo danes? Postaja lep nasmeh res luksuz in je treba za zdrave zobe res skorajda vzeti kredit? Koliko k uspehu ali neuspehu zdravih zob pripomore genetika in koliko sami, je treba ščetkati pred ali po zajtrku, kako nujno ali ne je nitkanje.

Ja, zdravi zobje so odraz zdravega telesa. A pot do njih je včasih trnova, pogosto se zdi celo nemogoča - zlasti finančno. 600 tisoč ljudi v Sloveniji nima zobozdravnika. Za eno od oblik vnetja dlesni trpi kar 90 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije. "A če bi posamezna vnetja prenesli na kožo, bi se nemudoma odpravili k zdravniku, mazali s kremami, jemali zdravila," slikovito opiše odnos ljudi do zobne problematike zobozdravnik Krunoslav Pavlović. "Nekaj je seveda posledica tabuja, ker v preteklosti so se res vsi bali zobozdravnika. Danes je to povsem nekaj drugega. In zdi se mi, da usta predstavljajo neki intimni del našega telesa, ki ga težko pokažemo zobozdravniku, saj o nas razkrije marsikaj. Problem pa je tudi v tem, da ustne bolezni, se pravi kronične, progresivne, napredujejo zelo počasi in se v bistvu v ustih na ta stanja počasi navadimo in je pravzaprav šele bolečina tista, ki nas privede k zobozdravniku."

Krunoslav Pavlović
Krunoslav Pavlović
FOTO: Luka Kotnik

 A ker vnetij med zobmi, pod dlesnimi ne vidimo, pogosto pomoč poiščemo, ko je že prepozno. Znana zobozdravniška šala, ki pa vsebuje kar precej resnice, je: ignoriraj svoje zobe in šli bodo stran. "Ja, na žalost ljudje sami ne naredijo dovolj. Se pravi, največji del zobozdravstva je preventiva. Ker če pogledamo, kaj pravzaprav zobozdravniki počnemo? V bistvu odstranjujemo posledice ustnih bolezni v ustih in jih nadomeščamo z nekimi nadomestki - umetnimi materiali. Ampak to bi ljudje lahko preprečili ali pa bi do tega prišlo kasneje. In zobozdravniki oziroma ustni higieniki tudi lahko povemo ljudem, kako pravilno uporabljati zobno krtačko, kako samopregledovati usta, kako jesti čez dan. Se pravi, da nimamo preveč obrokov, da umijemo zobe zjutraj, zvečer in da seveda umivamo zobe toliko časa, dokler niso čisti. In ravno na teh pregledih lahko zobozdravnik naslovi ravno tiste dele v ustni votlini, ki so mogoče zaradi naših ročnih spretnosti ali navad izpuščeni, ko si umivamo zobe."

 

O tem, kako na zdravje zob vpliva genetika, na katera bolezenska stanja lahko vpliva slaba higiena zob oziroma bolezni ustne votline, kako in koliko ščetkati zobe in še veliko drugih nasvetov, dejstev in zanimivosti pa lahko prisluhnete v pogovoru voditeljice Sveta na Kanalu A Nuše Lesar in izkušenega zobozdravnika Krunoslava Pavlovića.

