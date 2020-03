Zdrava prehrana je ključna za vsakega otroka

Fundacija Herbalife Nutrition je ob tem, ko še naprej sledi svojemu poslanstvu za izboljšanje življenja otrok po vsem svetu, začela izvajati prvi program Casa Herbalife v Sloveniji. Novi partner fundacije Herbalife Nutrition je ZPM Ljubljana Moste-Polje, ki bo v okviru tega partnerstva in ob podpori donacije 10.000 ameriških dolarjev, ki jih je prejela za ta namen, zagotovila kakovostne obroke na številnih druženjih za več kot 100 otrok.

Fundacija Herbalife Nutrition FOTO: PR/Arhiv ponudnika

ZPM Ljubljana Moste-Polje je nevladna, človekoljubna in nepridobitna organizacija, v kateri delujejo prostovoljci. Že več kot 60 let je njen temeljni cilj izboljšati kakovost življenja otrok in mladostnikov, zastopati njihove interese ter prepoznati in zadovoljiti njihove potrebe. Organizacija ima 60-letno tradicijo, njene programe pa odlikuje visoka stopnja strokovnosti, kakovosti in uspešnosti. Namenjena je spodbujanju vrednosti prostovoljnega dela in kakovostnih medosebnih odnosov. V razne humanitarne projekte in podporne programe, ki jih izvaja ta organizacija, je vključenih več kot 5.000 otrok.

Fundacija Herbalife Nutrition s programom Casa Herbalife že več kot 22 let dobrodelnim organizacijam po vsem svetu zagotavlja sredstva za zdravo prehrano njihovih varovancev. Danes fundacija izvaja več kot 140 programov Casa Herbalife in prek njih zagotavlja več milijonov dolarjev za več kot 171 sirotišnic, bolnišnic, šol in organizacij v več kot 61 državah. Tako vsako leto pomaga oskrbeti približno 120.000 otrok.

»Zelo smo ponosni, da lahko izboljšamo življenje ljudi z večanjem naše skupnosti, katere cilj je otrokom vzpostaviti dobre prehranjevalne navade in jim omogočiti bolj zdravo življenje v prihodnosti. Podjetje Herbalife Nutrition vsako leto z velikodušno podporo Herbalife Nutrition neodvisnih Članov, zaposlenih in prijateljev, ki prispevajo sredstva lokalno in regionalno, pomaga programom Casa po vsem svetu, zdaj pa smo še posebej veseli, da je program Casa tudi v naši regiji. Poleg finančne podpore, ki jo bomo stalno zagotavljali slovenskemu programu Casa, načrtujemo, da bi pripravili druženje z varovanci ZPM in organizirali razne izobraževalne delavnice. V tem smislu naši zaposleni in Člani izkazujejo nesebično željo po pomoči posameznikom in skupnosti,« je dejal Goran Nikolić, generalni direktor podjetja Herbalife Nutrition za jugovzhodno Evropo. https://www.herbalife.si/

