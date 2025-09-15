Svetli način
'Zdravila niso bonboni'

Ljubljana, 15. 09. 2025 10.16 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA
Do petka poteka mednarodna kampanja Zdravila niso bonboni, katere namen je ozaveščanje javnosti o varni uporabi zdravil, ki se izdajajo brez recepta. Po navedbah Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki v Sloveniji koordinira kampanjo, je treba z zdravili brez recepta ravnati odgovorno, saj lahko povzročijo težave.

Kampanja je namenjena vsem, ki občasno uporabljajo zdravila brez recepta, kot so protibolečinske tablete, nosna pršila, zdravila za zgago ali sirupi proti kašlju. Ta zdravila lahko brez recepta kupimo v lekarni, nekatera pa tudi v specializirani prodajalni za zdravila.

Kljub temu, da so ta zdravila namenjena lajšanju blagih, kratkotrajnih zdravstvenih težav, kot so bolečina, vročina ali prehlad, nobeno zdravilo ni povsem brez tveganja. Nepravilna uporaba lahko povzroči neželene učinke ali celo vodi v zasvojenost, zaradi česar je po navedbah agencije pomembno, da natančno preberete in upoštevate navodilo za uporabo.

V kampanji, ki je nastala na pobudo vodij agencij za zdravila, želijo poudariti ključne korake za varnejšo uporabo teh zdravil, pri čemer je poleg upoštevanja navodil za uporabo pomembno upoštevanje priporočenega odmerka in časa uporabe ter posvet z zdravnikom ali s farmacevtom, če simptomi ne izginejo.

Ob tem na agenciji opozarjajo, da lahko tudi zdravila brez recepta povzročijo neželene učinke, kot so prebavne motnje, zaspanost, alergijske reakcije ali poškodbe želodčne sluznice. Več zdravil z različnimi imeni vsebuje isto učinkovino, kar pomeni, da je mogoče ob uživanju več zdravil hkrati lažje preseči varni odmerek, kar vodi v okvare jeter, želodca ali ledvic.

Poleg tega zdravila brez recepta lahko začasno omilijo simptome, a prikrijejo resnejšo bolezen, ki bi potrebovala zdravniško obravnavo. Zato jih je priporočljivo uporabljati le krajši čas, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

V lekarnah je mogoče brez recepta kupiti tudi prehranska dopolnila, ki sodijo med živila in jih ureja zakonodaja o živilih. V agenciji zato opozarjajo, da so namenjena dopolnjevanju prehrane, in ne zdravljenju ali lajšanju bolezenskih težav.

