Zdravila za vnetje živca: kaj res deluje

Vnetje živca: simptomi in vzroki

Vnetje živca se pogosto kaže kot ostra, pekoča ali streljajoča bolečina. Pogosti so tudi mravljinci, otrplost in mišična slabost v prizadetem predelu. Najpogostejši vzroki so: - pritisk na živec zaradi hernije medvretenčne ploščice, - degenerativne spremembe hrbtenice, - poškodbe ali prekomerna obremenitev, - sladkorna bolezen in nekatera avtoimunska stanja. Razumevanje vzroka je ključno, ker vpliva na izbiro zdravljenja.

Peroralna zdravila za vnetje živca

Izbira zdravila je odvisna od vzroka, intenzivnosti in trajanja bolečine. Pri blažjih težavah se pogosto najprej uporabijo protibolečinska oziroma protivnetna zdravila, pri izraziti ali dolgotrajni živčni bolečini pa so lahko potrebna zdravila na recept, ki delujejo neposredno na prenos bolečinskih signalov v živčnem sistemu.

Protivnetna zdravila (NSAID)

Nesteroidna protivnetna zdravila so pogosto prva izbira pri akutnem vnetju živca. Delujejo tako, da zmanjšujejo vnetje in lajšajo bolečino, primerna pa so za kratkotrajno uporabo pri blagi do zmerni bolečini. Paracetamol je alternativa za tiste, ki ne prenašajo NSAID. Lajša bolečino, vendar ne deluje protivnetno. Tako NSAID zdravila kot paracetamol so dostopni brez recepta, a dolgotrajna uporaba zahteva posvet z zdravnikom.

Zdravila za bolečino živcev na recept

Kadar običajna protibolečinska in protivnetna zdravila za vnetje živca ne prinesejo zadostnega olajšanja, lahko zdravnik predpiše zdravila, ki vplivajo neposredno na delovanje živčnega sistema. Izbira je odvisna od vrste bolečine, spremljajočih simptomov in splošnega zdravstvenega stanja bolnika. - Antiepileptiki (npr. gabapentin, pregabalin) zmanjšujejo prekomerno električno aktivnost živcev in so učinkoviti pri kronični živčni bolečini - Antidepresivi nekateri triciklični antidepresivi in zaviralci privzema serotonina ter noradrenalina lajšajo živčno bolečino neodvisno od razpoloženja - Mišični relaksanti koristni pri bolečini, ki jo spremlja mišični krč Ta zdravila zahtevajo recept in redno spremljanje, saj imajo lahko neželene učinke ter niso primerna za vsakogar. Odmerjanje se običajno prilagaja postopoma, zato jih je treba jemati izključno po navodilih zdravnika in jih ne ukinjati samovoljno.

Lokalno zdravljenje: mazila, kreme in obliži

Pri bolečini, ki je omejena na manjše in jasno določeno področje, lahko pridejo v poštev lokalna zdravila v obliki mazil, krem, gelov ali obližev. Delujejo neposredno na bolečem mestu in imajo praviloma manj sistemskih neželenih učinkov kot peroralna zdravila, vendar niso primerna za vse vrste živčne bolečine.

NSAID geli in kapsaicinska krema

NSAID v obliki gela ali kreme zmanjšujejo lokalno vnetje in primerni so za površinska bolečinska stanja, kjer je živec blizu kože. Kapsaicinska krema, pridobljena iz čilija, zmanjšuje občutljivost živčnih končičev z dolgotrajno uporabo. Sprva povzroča pekoč občutek, ki s časom popusti.

Lidokainski obliži in CBD kreme

Lidokainski obliži omrtvičijo določeno področje in zagotavljajo lokalno lajšanje bolečine brez vpliva na celotno telo. Primerni so za omejene bolečinske cone. CBD kreme so vse pogosteje v uporabi. Raziskave še potekajo, a nekateri bolniki poročajo o zmanjšani bolečini in vnetju po lokalni uporabi.

Injicirana zdravila in specialistično zdravljenje

Ko peroralna in lokalna zdravila ne zadostujejo, so na voljo invazivnejše možnosti. Epiduralne steroidne injekcije vključujejo injiciranje kortikosteroida v prostor okoli hrbteničnega živca. Zmanjšujejo vnetje neposredno pri viru bolečine. Učinek traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Injekcije se ne izvajajo redno, ker ponavljajoča uporaba kortikosteroidov lahko poškoduje okoliška tkiva. Predpiše jih specialist.

Kdaj zdravila ne zadostujejo

Zdravila lajšajo simptome, ne odpravijo nujno vzroka, zato če se bolečina ne umiri po več tednih zdravljenja, ali če se pojavi: - nenadna huda slabost v nogah ali rokah, - izguba nadzora nad mehurjem ali črevesom, - bolečina po poškodbi hrbtenice, je nujen takojšen posvet z zdravnikom. V teh primerih so lahko potrebne fizioterapija, operacija ali drugi posegi.

Pogosta vprašanja

Katera zdravila so najboljša za vnetje živca?

Ni enotnega odgovora. Pri blagi bolečini so NSAID brez recepta pogosto dovolj. Pri hujši ali kronični živčni bolečini so učinkovitejša zdravila na recept, kot so antiepileptiki ali antidepresivi. Zdravnik izbere zdravilo glede na vzrok in resnost stanja.

Ali je ibuprofen dovolj za živčno bolečino?

Pri blagem vnetju živca je ibuprofen lahko učinkovit. Pri bolečini, ki izvira iz poškodovanega živca samega in ne iz vnetja pa NSAID pogosto ne zadostujejo. V tem primeru so potrebna zdravila, ki delujejo na živčni sistem.

Kdaj so potrebne injekcije pri vnetem živcu?

Injekcije so možnost, ko peroralna zdravila ne zagotavljajo zadostnega olajšanja ali ko je bolečina tako huda, da ovira vsakodnevno življenje. Odloča specialist po pregledu in slikovni diagnostiki.

Ali mazila lajšajo globoko živčno bolečino?

Lokalna mazila so učinkovita pri površinski bolečini. Pri globoki živčni bolečini, na primer pri herniji diska, pa ne dosežejo dovolj globoko in so le dopolnilo sistemskemu zdravljenju.

Kako hitro zdravila delujejo pri vnetem živcu?