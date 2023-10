Zdravili prek telefona, izvedli porod na domu, z gasilci vlomili v lekarno

Takrat v kraju ni bilo elektrike, prav tako niso delovala telekomunikacijska omrežja komunikacija pa je bila tako tiste prve dni močno otežena. Njihova edina možnost komunikacije med različnimi zaselki je bila tako uporaba UKV-ja. "Kasneje, ko so se ponovno vzpostavile telefonske linije in mobilni signal, pa se je poleg klasičnega dela kot pomembna spet izkazala telekomunikacija," pripovedujejo.

"Bo v kraju, odrezanem od ostalega sveta, zadostna količina materiala in zdravil za nudenje nujne medicinske pomoči? Kakšno bo splošno zdravstveno stanje ljudi? Koliko je poškodovanih in kako bomo zagotavljali pomoč kroničnim bolnikom?" To so bila glavna vprašanja, ki so se porajala medicinskemu osebju, ki je tiste prve dni po katastrofalnih poplavah hitelo v odrezano Črno na Koroškem.

O marsikateri stvari so tako morali odločiti preko telefona, krajani pa so z medicinskimi sestrami komunicirali tudi preko družbenih omrežij. "Prve dni je torej velik izziv predstavljala dobra komunikacija, kasneje, ob sprostitvi družbenih omrežij, pa nam je veliko preglavic povzročala poplava dezinformacij. Potrebno je bilo ukrepanje z rednimi objavami in ozaveščanjem tudi na področju zdravstva preko družbenih omrežij in Koroškega radia," so zapisali Gašper Keber, Barbara Čreslovnik in Robert Carotta.

Gasilci vlomili v lekarno, s štirikolesniki ali helikopterjem dostavljali zdravila in opremo

Na pomoč pa so jim morali priskočiti tudi gasilci, ki so vlomili v lekarno. Sestre so zdravila izdale pod nadzorom zdravnika in v komunikaciji s farmacevtko na Prevaljah. Samo na ta način so lahko namreč zagotovili izdajanje zdravil v podaljšanem delovnem času, pojasnjujejo.

Številni zaselki Črne na Koroškem so bili medtem kar cel teden odrezani od centra Črne (Bistra, Topla, Ludranski vrh, Javorje, Žerjav z Jazbino), zato je bil pri reševanju zdravstvenih težav potreben tudi logistični pristop. "Tudi na teh območjih živijo kronični bolniki, ki so potrebovali zdravila, merilnike glukoze/krvnega tlaka ter medicinsko-tehnične pripomočke, ki jim jih je odnesla voda."