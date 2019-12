Zdravilo Zolgensma, ki ga je prejel Kris, bodo brezplačno delili

Farmacevtsko podjetje Novartis bo v naslednjem letu brezplačno razdelilo 100 odmerkov zdravila Zolgensma za otroke s spinalno mišično atrofijo. Gre za revolucionarno zdravilo, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA), medtem ko ga mora Evropska unija še odobriti. To je zdravilo, ki ga je v ZDA prejel malček Kris.

Najdražje zdravilo na svetu – stane nekaj več kot dva milijona evrov – bo namenjeno državam, kjer še ni odobreno. Do junija prihodnje leto bodo razdelili 50 odmerkov in nato še do konca leta 50. Zdravilo je namenjeno otrokom do drugega leta starosti. Redka genetska bolezen se pojavi pri enem od 10.000 rojstev. Gre za redko dedno mišično-žilno bolezen, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. V Evropi in na Japonskem naj bi zdravilo odobrili v prihodnjem letu. Medtem so tako kot v Sloveniji, tudi v Belgiji, na Madžarskem, v Izraelu družine obolelih otrok zatekle h kampanji množičnega financiranja.

Novartisov oddelek AveXis, ki je razvil zdravilo, obljublja, da se bodo pri delitvi držali načela pravičnosti.

Kot smo poročali, je Krisovo počutje vsak dan boljše. "To je nekaj neopisljivega, ena sreča, eno veselje," je prezadovoljna Krisova mama. Kris je prvič v življenju sedel samostojno. "In tudi lepo je z rokicami risal in jih uporabljal, tako da se ni niti uprl." In prelepo presenetil vse, pove mama Ana.