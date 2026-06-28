'Zdravje in življenje delavcev mora imeti prednost pred dobičkom'

Kot so opozorili, smo danes presegli že deseti zaporedni dan, ko se je dnevna temperatura dvignila nad 30 stopinj Celzija, in osmo zaporedno noč, ko se temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. To pomeni, da se delavke in delavci ne soočajo več zgolj z običajno poletno vročino, temveč z dolgotrajno toplotno obremenitvijo, ki se kopiči iz dneva v dan in iz noči v noč, svarijo.

Ko se telo niti ponoči ne more ustrezno ohladiti in regenerirati, se tveganje za utrujenost, dehidracijo, vročinski stres, padec koncentracije, napake pri delu in nezgode pri delu bistveno poveča. Zato morajo delodajalci razumeti, da dolgotrajna vročina ni le vremenska okoliščina, temveč resno tveganje za zdravje, varnost in življenje delavk in delavcev, poudarjajo.

Visoke temperature niso več v poletnem času izjema, temveč ponavljajoče se tveganje, ki mora biti vključeno že v organizacijo dela, oceno tveganja in vsakodnevno vodenje delovnega procesa. Varovanje zdravja delavk in delavcev v vročini ne sme biti izključno stvar dobre volje delodajalca, temveč obveznost, ki mora biti vnaprej načrtovana, izvedena in nadzorovana, izpostavljajo.