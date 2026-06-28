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Slovenija

'Zdravje in življenje delavcev mora imeti prednost pred dobičkom'

Ljubljana , 28. 06. 2026 13.40 pred 57 minutami 2 min branja 23

Avtor:
A.K.
Delo v vročini

V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije delodajalce pozivajo, da v času visokih temperatur in vročinskega vala, ki smo mu trenutno priča in mu ni videti konca, nemudoma prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za vse delavke in delavce, saj opažajo porazno stanje v praksi.

Kot so opozorili, smo danes presegli že deseti zaporedni dan, ko se je dnevna temperatura dvignila nad 30 stopinj Celzija, in osmo zaporedno noč, ko se temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. To pomeni, da se delavke in delavci ne soočajo več zgolj z običajno poletno vročino, temveč z dolgotrajno toplotno obremenitvijo, ki se kopiči iz dneva v dan in iz noči v noč, svarijo.

Ko se telo niti ponoči ne more ustrezno ohladiti in regenerirati, se tveganje za utrujenost, dehidracijo, vročinski stres, padec koncentracije, napake pri delu in nezgode pri delu bistveno poveča. Zato morajo delodajalci razumeti, da dolgotrajna vročina ni le vremenska okoliščina, temveč resno tveganje za zdravje, varnost in življenje delavk in delavcev, poudarjajo.

Visoke temperature niso več v poletnem času izjema, temveč ponavljajoče se tveganje, ki mora biti vključeno že v organizacijo dela, oceno tveganja in vsakodnevno vodenje delovnega procesa. Varovanje zdravja delavk in delavcev v vročini ne sme biti izključno stvar dobre volje delodajalca, temveč obveznost, ki mora biti vnaprej načrtovana, izvedena in nadzorovana, izpostavljajo.

Delavci med vročinskim valom v Italiji
Delavci med vročinskim valom v Italiji
FOTO: Profimedia

Vročina vpliva tudi na širše delovanje družbe: obremenjuje promet, logistiko, stroje, hladilne sisteme in organizacijo dela: "Če se zaradi visokih temperatur prilagaja železniški promet in omejujejo hitrosti vlakov, je jasno, da se mora prilagoditi tudi vsak delovni proces."

Delodajalci se ne morejo sklicevati na vreme kot nerelevantno. Res je, da ne morejo vplivati na temperaturo, lahko pa vplivajo na: organizacijo dela, tempo dela, delovni čas, odmore, dostop do pitne vode, senčenje in hlajenje delovišč, naštevajo. Zdravje in življenje delavk in delavcev morata imeti vedno prednost pred normami, roki, sezono, produktivnostjo, dobičkom, pozivajo. 

Kot poudarjajo, je gradbeništvo ena izmed najbolj izpostavljenih dejavnosti, a gradbišče ni predvolilni oder. Prav tako pozivajo, da mora biti v cestnem potniškem prometu hlajenje vozil brezhibno, vroč avtobus z izčrpanim voznikom je namreč vprašanje javne varnosti.

Delodajalce pozivajo k spoštovanju zakonov in sporočajo, da delavec ni stroj, delavec ni strošek, ampak človek: "Zato noben rok ni pomembnejši od življenja, noben dobiček ni pomembnejši od zdravja."

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KOMENTARJI23

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slavkojakse
28. 06. 2026 14.40
Delodajalci zgledujte se po jenuuu...ker sm poglejte kak on skrbi za svoje...in jih ne pusti na ulice v taki vročini...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
28. 06. 2026 14.37
Aja, onemu tepcu na darsu to povejte!
Odgovori
+0
1 1
seter73
28. 06. 2026 14.35
Zadeva povsem enostavna, gradbisca odprta od 19:00-4:00, gostillne in lokali pa naj zaprejo terase, ne pa da mislijo sindikalisti da bodo delali po 2-3 ure ostalo se pa hladili in drgnl telwfon. Pa se vprasanje za vse trepce sindikalne.., kaj pa bolnice z sobami brez klim? to jih ne zanima ker gre v glavnem za nase ljudi zascititi pa je potrebno spet tujce
Odgovori
+0
1 1
Ali63
28. 06. 2026 14.35
Ni uspešnega podjetnika brez dobrih delavcev. Plačajte jih primerno, ne minimalca in vedno, ampak res vedno jamrat, koliko vas delavec stane. Bedni 'podjetniki'.
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-1
1 2
Lujzek Biber
28. 06. 2026 14.29
Dopusti do nadaljnjega.
Odgovori
+1
2 1
kinimod
28. 06. 2026 14.29
Več levičarjev bi moralo delat !
Odgovori
+2
6 4
Trikrat cepljen
28. 06. 2026 14.27
Danes v nedeljo, dela v hotelih, gostinjstve, turizmu nešteto kuharjev, in drugega osebja , ki imajo nižjo plačo od tistih ki so na dopustih , prostih vikendih ali doma in so zaposleni v klimatiziranih pisarnah javnega sektorja, sindikatov in ostalim nebodigatreba državnih službah.
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+3
6 3
Brus123
28. 06. 2026 14.32
In kaj potem? Naj naredijo faks in gredo v javno upravo "delat"
Odgovori
-2
2 4
Ali63
28. 06. 2026 14.36
NE! Plača naj bo primerna!!
Odgovori
-1
1 2
Victoria13
28. 06. 2026 14.39
Javno upravo bo treba oklestila vsaj za 50%, ne pa jih še zaposlovati!!!
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
28. 06. 2026 14.41
Tiste fakse, ki jih imajo v JS tudi, če jih ne bi imeli....nič od nič!!!
Odgovori
0 0
zani10
28. 06. 2026 14.27
Drzava naj pokrije stroske pa so lahko zaradi mene cel teden doma
Odgovori
+3
6 3
boslo
28. 06. 2026 14.38
"Država" veš kdo je?
Odgovori
0 0
tupatam1
28. 06. 2026 14.24
Lari fari,v teoriji ja v praksi pa udri po delavcu,kako dolgo bo vzdržal bo,ko pa ne bo mogo več,pa bo prišel drugi.Samo da ima delodajalec čim več dobička.
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+1
6 5
Antena
28. 06. 2026 14.13
Ali 0a gremo vsi delat v sindikat. Dobra placa, klima v pisarni in jamrat. Kdo bo pa delal ?
Odgovori
+3
8 5
Delboy Trotter
28. 06. 2026 14.09
Opozarjajo zdaj ko je vročinskega vala skoraj že konec.
Odgovori
+5
9 4
soncarica84
28. 06. 2026 14.24
Se 2 peklenska meseca nas cakata.
Odgovori
-2
2 4
seter73
28. 06. 2026 14.36
ce smo zdrzal 4 peklenska leta bomo tud mesec vrocine
Odgovori
-1
0 1
tech
28. 06. 2026 14.04
To je kompleksen problem, ki ga ne morejo rešit delodajalci sami. Vsak mesec so enaki fiksni stroški, kaki krediti in davki za plačat, ne glede na vreme. Pol so tu naročniki, ki pričakujejo naročeno v roku. Najlažje je vse prelagat na en člen v verigi.
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+3
6 3
Pupa73
28. 06. 2026 14.12
Saj ni panike,ko se pa nekaj zgodi pa pridejo inšpekcije,ki ugotovijo cel kup nepravilnosti,je pa jok in stok,ker se vse živo zanemarja in ignorira
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+2
3 1
Brus123
28. 06. 2026 14.03
Napisano je eno, praksa je pa čisto nekaj drugega.
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+11
11 0
galeon
28. 06. 2026 13.46
Hladilna torba pa na gradbišče in problem je rešen.
Odgovori
-5
6 11
bb996
28. 06. 2026 14.01
Bi rekel, da si na socialni.
Odgovori
+8
12 4
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