Zdravje ohranjamo že z nekaj tisoč koraki na dan

Za srce in krvne žile koristi prinaša že več kot 2300 opravljenih korakov, več kot jih naredimo, toliko več koristnega smo naredili za svoje zdravje, so ugotovili raziskovalci medicinske fakultete v Lodžu na Poljskem ter medicinske fakultete na Univerzi Johnsa Hopkinsa v ZDA.

Ugotovili so, da vsakih tisoč korakov več nad 4000 koraki dnevno zmanjša tveganje za zgodnjo smrt za 15 odstotkov do 20.000 korakov, poroča BBC.

Ugotovili so tudi, da hoja koristi vsem ljudem ne glede na starost in spol ter to, kje živijo. Največ koristi od hoje pa imajo mlajši od 60 let.