Zdravje se začne tudi pri zobeh: majhni koraki, ki štejejo

Redni obiski zobozdravnika in pravočasno zdravljenje so pomemben del skrbi za zdrave zobe. FOTO: Arhiv ponudnika

Zdravi zobje se začnejo z vsakodnevnimi navadami

Zdravi zobje niso pomembni le zaradi lepega nasmeha, temveč tudi zaradi našega zdravja in dobrega počutja. Redno ščetkanje, čiščenje medzobnih prostorov in obiski pri zobozdravniku so osnova skrbi za ustno zdravje. Kljub temu se lahko pojavijo težave, kot so vnetje dlesni, zobni kamen ali karies, ki zahtevajo dodatno obravnavo. Takrat je poleg pravočasnega zdravljenja pomembno tudi, da smo pripravljeni na morebitne stroške zobozdravstvene oskrbe.

Stroški zobozdravstvene oskrbe so lahko še posebej visoki, kadar so potrebni zahtevnejši posegi ali protetična oskrba.

Kako vam pomagata zavarovanji Zobje in Zobje+?

Pravočasno sklenjeno zavarovanji Zobje ali Zobje+ vas lahko dolgoročno razbremeni nepričakovanih stroškovzaradi: - preventivnih zobozdravstvenih storitev, kot so rutinsko slikanje zob in, pri zavarovanja Zobje+, tudi odstranjevanje zobnega kamna, - konzervativneoskrbe zob, na primer z zalivkami, - protetične oskrbe zob, kot soinlayi, prevleke, mostički ter pri zavarovanju Zobje+ tudi zobni vsadki. Tako kot pri drugih zavarovanjih tudi tu kritje ne velja za že obstoječe težave in stanja. A prav izkušnje z bolečinami in visokimi stroški zobozdravstvenih storitev so lahko razlog, da pravočasno razmislite o zavarovanju za mirnejšo prihodnost.

Z ustrezno zaščitno opremo zobozdravstveno osebje skrbi za varno obravnavo pacientov. FOTO: Arhiv ponudnika

Zavarovanji Zobje in Zobje+ krijeta stroške zobozdravstvenih storitev, ki so opravljene v Sloveniji, in ju lahko sklenete za: - osebe, ki so stare najmanj 14 let in največ 65 let, - obdobje 1 leta, z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja. Mesečna premija znaša 6,53 EUR za zavarovanje Zobje ter od 7,22 EUR dalje za zavarovanje Zobje+.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ pomagata pri kritju stroškov zobozdravstvenih storitev v skladu s pogoji zavarovanja. FOTO: Arhiv ponudnika

Kako uveljavljati kritje

Ko zobozdravnik načrtuje posege, se lahko obrnete na Zdravstveno točko Zavarovalnice Triglav , kjer vam pomagajo pri nadaljnjem postopku. Če imate storitev že vnaprej dogovorjeno, morate posredovati predračun in zobozdravstveno dokumentacijo ter preveriti, katere stroške krije zavarovanje. Najava zobozdravstvene storitve ni potrebna v primeru oskrbe zoba z zalivko ali v primeru preventivnih zobozdravstvenih storitev čiščenja zobnega kamna in peskanja ter rutinskega slikanja zob (ortopan, slikanje zobnih kron). Če je storitev že opravljena, se pošlje račun skupaj z zobozdravstveno dokumentacijo, zavarovalnica pa povrne kriti del stroškov, skladno s pogoji zavarovanja. Predstavljajmo si 24-letno Nino, mamo dveh otrok, ki ima kljub skrbni ustni higieni težave z vnetjem dlesni in kariesom. Zobozdravnik ji priporoči odstranjevanje zobnega kamna in dve zalivki. Brez zavarovanja bi jo storitve stale okoli 300 evrov, pri zavarovanju Zobje+ pa ji je zavarovanje stroške povrnilo skladno s kritjem.

Preventivni pregledi in dobra ustna higiena so temelj zdravega nasmeha tudi na dolgi rok. FOTO: Arhiv ponudnika

Za zdrav nasmeh tudi dolgoročno