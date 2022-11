Bodo administratorji rešili težave z naročanjem?

Medtem ko se številni pacienti po Sloveniji pritožujejo, da ne morejo priklicati svojega zdravnika, v ambulantah pravijo, da zdravstveno osebje dela po svojih najboljših močeh. Da bi strokovne delavce razbremenili administracije, so ponekod že zaposlili administratorje, ki naj bi skrbeli tudi za naročanje pacientov. A dejstvo je, da je zdravnikov premalo, zato so ostali preobremenjeni in včasih tudi zato ostane kdaj kakšno sporočilo neprebrano in telefonski klic neodgovorjen, pravijo.

S 1. novembrom morajo izvajalci na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotavljati telefonsko naročanje v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulante, je ministrstvo za zdravje zapisalo v obvestilu o izvajanju 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. V ta namen je država zagotovila tudi sredstva za dodatne zaposlitve zdravstvenih administratorjev, ki so lahko pooblaščene osebe za čakalni seznam. In čeprav bi omenjeno navodilo zdravstveni domovi morali upoštevati že 15 dni, pa nas naši bralci opozarjajo, da temu ni tako. Največ težav imajo, seveda tudi zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov, prav pacienti v prestolnici. Še vedno namreč trdijo, da do svojega zdravnika, tudi če ga imajo, ne morejo priti. Telefoni zvonijo v prazno ali pa se že takoj oglasi glasovno sporočilo, elektronska sporočila ostajajo neodgovorjena, pravijo.

A v ZD Ljubljana zatrjujejo, da delujejo v skladu z zakonodajo in pravilniki. "Tako smo tudi pri najnovejših spremembah takoj prilagodili procese dela v ambulantah na način čim boljše telefonske dosegljivosti," so sporočili in pojasnili, da so do 24. oktobra zaposlili 20 zdravstveno administrativnih delavcev, ena pa je bila v postopku zaposlitve. Kot sicer pravijo, je narava dela taka, da se zdravnik in medicinska sestra na telefonske klice pacientov ne moreta oglasiti, če sočasno izvajata diagnostiko, preveze ali posege. "Glede na to in nepredvidena nujna stanja, se lahko zgodi, da se na telefonske klice v ambulantah ne uspejo oglasiti," odgovarjajo na trditve pacientov, da telefoni zvonijo v prazno. Kot še pravijo, so se v zadnjih treh letih, tudi zaradi epidemije in vse večjem primanjkljaju zdravnikov specialistov družinske medicine, obremenitve ambulant izjemno povečale. Prav tako beležijo izjemen porast tako telefonskih klicev kot elektronskih sporočil. V številnih ambulantah se je dnevno število telefonskih klicev in e-sporočil namreč povečalo tudi za 100 odstotkov in več. Da bi razbremenili ambulante, so uvedli portal za elektronsko komunikacijo, s katerimi zdravniki in medicinske sestre pridobijo več časa tudi za javljanje na telefonske klice. Portal za paciente omogoča tudi pregled nad izdanimi recepti in njihovo obnovljivost, nad izdanimi napotnicami in njihovo veljavnostjo, kar pomeni tudi manj nepotrebnih telefonskih klicev, s katerimi pacienti preverjajo ravno te podatke, so pojasnili v ZD Ljubljana.

Tudi v ZD Nova Gorica so izkoristili sredstva države in zaposlili vse zdravstvene administratorje do katerih so upravičeni. "Je pa to 0,3 administratorja na ambulanto," pravijo. Tudi v njihovem ZD v povprečju ambulante obravnavajo med 50 in 70 ljudi na dan, in sicer v 6,5 urah ordinacijskega časa. "Vsi telefonski klici so še dodatek k temu," dodajajo in pojasnjujejo, da so vse ambulante telefonsko dosegljive ves ordinacijski čas, kar pa ne pomeni, da se uspejo tudi vse čas javljati na telefon. V kolikor so v ambulanti zasedeni z opravili in posegi, ki jih je potrebno postoriti pri pacientu, ki je fizično prisoten v ambulanti, imajo le ta absolutno prednost pred telefonom, poudarjajo. ZD Velenje bo lahko s sredstvi države zaposlil šest zdravstvenih administratorjev, ki bodo sprejemali telefonske klice in klicateljem uredili želeno. Če bo telefonska linija prezasedena oz. se administrator ne bo mogel takoj javiti na klic, bo tega vrnil takoj, ko bo mogoče. So pa v ZD Velenje še pojasnili, da bodo najprej vzpostavili klicni center oz. ga prilagodili, pripravili prostore in usposobili administratorje, "kar računamo, da nam bo uspelo do konca letošnjega leta". Zdravstveno administrativne delavce, ki bodo razbremenili strokovno delo v ambulantah, zaposlujejo tudi v ZD Jesenice. "Obenem pospešujemo digitalizacijo, se pripravljamo na uvedbo elektronskih kartonov in razširjamo uporabo aplikacije DoZdravnika, s katero imajo pacienti hiter dostop do naših storitev. Postavitev zdravstveno administrativnega centra bo predvidoma zaključena v naslednjih mesecih, nato bomo o prednostih prenove obvestili naše lokalne skupnosti," so sporočili.

Nadzor nad kršitvami naročanja na zdravstveno storitev izvaja nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, to je ZZZS.