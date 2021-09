Zdravko je bil prvi v Sloveniji, ki so mu presadili pljuča, potem ko je zbolel za covidom

Lani v začetku decembra so v večernih urah poklicali Blaženko Horvat, Zdravkovo partnerico, in ji povedali, da Zdravka pripravljajo na operacijo in da se je ekipa ljubljanskega UKC odpravila po darovana pljuča. Vso noč so operirali. Po izredno zapleteni in visokorizični operaciji je imel Zdravko zjutraj nova pljuča. Njegova pljuča so bila zaradi koronavirusa popolnoma uničena.

Zdravko Horvat pripoveduje: "Ko sem zbolel, sem opažal, da težje diham, drugih simptomov nisem imel." Njegov pulmolog je bil predstojnik oddelka za pljučne bolezni in alergijo, doc. dr. Matevž Harlander: "Bil je prvi bolnik v Sloveniji, ki je imel takšen poseg, in v tistem času smo bili med prvimi na svetu, ki so se lotili česa takega."

Operiral ga je predstojnik oddelka, doc. dr. Tomaž Štupnik, torakalni kirurg: "To je bilo lani, ko po svetu še ni bilo takšnih primerov in smo šli v neznano, imeli pa smo veliko izkušenj od prej." Zdravko je bil prvi, kasneje pa so v ljubljanskem kliničnem centru pljuča uspešno transplantirali še trem covidnim bolnikom.