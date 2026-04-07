Ne v Švico ali Nemčijo, kot se je sprva špekuliralo, Luka Dončić je odletel tja, kjer je preživel svojo košarkarsko mladost. "Lahko potrdim, da je Luka že v Španiji, kamor je pripotoval iz ZDA. Tam bo dobil posebno terapijo z injekcijami, ki mu jih bodo vbrizgali v predel stegenske mišice. Cilj je pospešiti celjenje in nenazadnje tudi vrnitev na igrišče!" je povedal Shams Charania, novinar ESPN in poznavalec lige NBA. Matične celice je treba najprej pridobiti, bodisi iz krvi, podkožnega maščevja ali kostnega mozga - običajno iz medenice, razlaga travmatolog na UKCL in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance, Marko Macura, dr. med.: "Potem se mora posebej obdelati zato, da pridobimo koncentrat matičnih celic. In potem ta koncentrat matičnih celic vbrizgamo na poškodovano mesto, običajno pod kontrolo ultrazvoka." Postopek traja med pol ure do tričetrt ure, dodaja. Vse skupaj se uredi v istem dnevu. "Ker nas zanima predvsem vitalnost teh celic, se pravi, njihovo shranjevanje ni optimalna stvar," še doda.

To zdravljenje je največ, kar lahko Luka trenutno naredi, dodaja - z njim se zmanjšajo brazgotine, nastane več funkcionalnih mišičnih celic in regeneracija se izboljša. "Ali to v resnici prispeva k temu, da se bo Luka lahko hitreje vrnil na igrišče, tega ne vemo. Lahko, da na hitrost povratka oziroma prisotnost bolečin vplivajo drugi dejavniki in da kljub temu, da se bo recimo mišica optimalno zacelila, morda še vedno ne bo mogel iti še enkrat hitreje nazaj na igrišče, kot bi sicer," je razložil Macura. "Običajna prognoza je vrnitev po štirih do šestih tednih, a počne vse, da bi ta čas skrajšal," je komentiral Charania. Ameriška uprava za hrano in zdravila omenjeni terapiji doslej še ni prižgala zelene luči. Macura domneva, da še ni zadovoljna z raziskanostjo, učinkovitostjo in predvidljivostjo, zlasti v luči nekaterih preteklih afer z zdravili, ki so jih dali prehitro v promet: "Zakaj pa je to v Evropi dovoljeno, ki je znana po tem, da komplicira na nekih morda nam nepomembnih podrobnostih, pa tega ne znam povedati. Morda je razlog v tem, da še niso zabeležili potencialne škodljivosti."