Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Zdravljenje je največ, kar lahko Luka trenutno naredi'

Ljubljana, 07. 04. 2026 19.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Zdravnik o Dončićevem zdravljenju

Luka Dončić bo poškodovano levo zadnjo stegensko mišico zdravil v Španiji. Navijači so ga opazili v Madridu, kjer je že delil avtograme. 27-letni Ljubljančan se je odločil za posebne, v Ameriki prepovedane medicinske tretmaje, ki med drugim vključujejo terapijo z matičnimi celicami. Kako učinkoviti bodo in kako hitro se bo po njih vrnil na košarkarski parket, ni mogoče napovedati, bi se pa lahko po nekaterih ocenah čas okrevanja celo prepolovil.

Ne v Švico ali Nemčijo, kot se je sprva špekuliralo, Luka Dončić je odletel tja, kjer je preživel svojo košarkarsko mladost.

"Lahko potrdim, da je Luka že v Španiji, kamor je pripotoval iz ZDA. Tam bo dobil posebno terapijo z injekcijami, ki mu jih bodo vbrizgali v predel stegenske mišice. Cilj je pospešiti celjenje in nenazadnje tudi vrnitev na igrišče!" je povedal Shams Charania, novinar ESPN in poznavalec lige NBA.

Matične celice je treba najprej pridobiti, bodisi iz krvi, podkožnega maščevja ali kostnega mozga - običajno iz medenice, razlaga travmatolog na UKCL in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance, Marko Macura, dr. med.: "Potem se mora posebej obdelati zato, da pridobimo koncentrat matičnih celic. In potem ta koncentrat matičnih celic vbrizgamo na poškodovano mesto, običajno pod kontrolo ultrazvoka." Postopek traja med pol ure do tričetrt ure, dodaja. Vse skupaj se uredi v istem dnevu. "Ker nas zanima predvsem vitalnost teh celic, se pravi, njihovo shranjevanje ni optimalna stvar," še doda.

To zdravljenje je največ, kar lahko Luka trenutno naredi, dodaja - z njim se zmanjšajo brazgotine, nastane več funkcionalnih mišičnih celic in regeneracija se izboljša.

"Ali to v resnici prispeva k temu, da se bo Luka lahko hitreje vrnil na igrišče, tega ne vemo. Lahko, da na hitrost povratka oziroma prisotnost bolečin vplivajo drugi dejavniki in da kljub temu, da se bo recimo mišica optimalno zacelila, morda še vedno ne bo mogel iti še enkrat hitreje nazaj na igrišče, kot bi sicer," je razložil Macura.

"Običajna prognoza je vrnitev po štirih do šestih tednih, a počne vse, da bi ta čas skrajšal," je komentiral Charania.

Ameriška uprava za hrano in zdravila omenjeni terapiji doslej še ni prižgala zelene luči. Macura domneva, da še ni zadovoljna z raziskanostjo, učinkovitostjo in predvidljivostjo, zlasti v luči nekaterih preteklih afer z zdravili, ki so jih dali prehitro v promet: "Zakaj pa je to v Evropi dovoljeno, ki je znana po tem, da komplicira na nekih morda nam nepomembnih podrobnostih, pa tega ne znam povedati. Morda je razlog v tem, da še niso zabeležili potencialne škodljivosti."

Takšno zdravljenje je na voljo tudi pri nas, a praviloma pri zasebnikih, samoplačniško.

"Naša ZZZS podobno kot ameriška FDA te metode ne priznava v takšni meri, da bi jo financirala, razen če gre za poškodbe hrustanca, ker se sam od sebe noče celiti. Če pa si želijo te matične celice uporabljati za zdravljenje ahilove tetive, mišic, pa ne," pojasnjuje Macura.

Terapija z matičnimi celicami stane približno tri do štiri tisoč evrov za enkratno aplikacijo, kar pa je denimo za Lukovo moštvo drobiž.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
vizita
Portal
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633