Zdravljenje je že lahko prilagojeno posamezniku

Družba Roche letos praznuje 125 let, v Sloveniji pa je prisotna 25 let. Podjetje je prehodilo pot od majhnega podjetja do industrijskega izdelovalca zdravil, danes pa, še vedno v večinski družinski lasti, pod eno streho združuje farmacevtiko in diagnostiko ter digitalne in podatkovne rešitve.

Tudi Roche je v svojih 125 letih zgodovine prehodil pot od družinskega podjetja, industrijskega izdelovalca vitaminov in zdravil do mednarodnega zdravstvenega podjetja, ki v več kot 100 državah zaposluje prek 100.000 strokovnjakov.

Klasična zdravstvena oskrba temelji na načelu enakega zdravljenja bolezni za vse bolnike. Zdravila so namenjena zdravljenju veliko ljudi z isto boleznijo. Zdravnik predpiše zdravilo in ga spremeni le, če ni želenega učinka ali če se pojavi nesprejemljiva toksičnost.

Podjetje Roche je od nekdaj usmerjeno v razvoj in širši družbi prinaša inovativne rešitve, ki jih bodo bolniki potrebovali v prihodnosti. Prizadeva si tudi, da bi se kolikor je mogoče izognili nepotrebnemu zdravljenju z zdravili, ki bolnikom ne koristijo in jim ne omogočajo kakovostnega življenja.

Ustanovitelj Fritz Hoffman je leta 1896 združil svoj in ženin dekliški priimek in nastalo je podjetje F. Hoffmann-La Roche & Co. Takrat je tudi spremenil pionirsko idejo v realnost, ker je ocenil, da lahko s sodelovanjem med gospodarstvom in znanostjo izboljša življenja ljudi. Po vseh teh letih je podjetje s sedežem v švicarskem mestu Basel še vedno v družinski lasti, pod eno streho pa združuje farmacevtiko in diagnostiko ter digitalne in podatkovne rešitve, kar pomeni, da je zajet celotni krog bolnikove poti.

Če smo včasih zdravili vse vrste raka na enak način – s kemoterapijo, ki je poškodovala tudi bolnikove zdrave celice in s tem povzročala zelo hude neželene učinke zdravljenja, lahko danes s ponosom opazujemo, kako se razvija precizna onkologija, ki vsakega posameznega bolnika obravnava kot edinstven primer in zanj poišče optimalno zdravljenje ob pravem času.

Posamezniku prilagojena zdravstvena oskrba je zdravljenje, ki je prilagojeno vsakemu posameznemu bolniku in njegovim značilnostim, ki so edinstvene. Bistvena sta genetska slika in življenjski slog. Ne gre samo za inovativna zdravila, ampak za celoten koncept. Zelo pomembna je diagnostika, kjer s specifičnimi testi čim bolj prepoznamo edinstvene značilnosti bolezni pri posamezniku.

Podatke iz raziskav in spremljanja bolezni je treba združiti in uporabiti za izboljšanje zdravljenja posameznika.

Obširno genomsko profiliranje tumorjev je pomembno zlasti pri bolnikih z razsejanim rakom, kjer iščemo tarčno sistemsko zdravljenje, ki bi prineslo bolniku najboljše izide zdravljenja. To so raki, pri katerih lahko pričakujemo veliko genomskih sprememb (kot so pljučni rak, rak na debelem črevesu, jajčniku ali prostati) ali raki, ki jih je težko zdraviti (redki raki, raki neznanega izvora). Vedno več tarčnih zdravil dobi regulatorno odobritev kot agnostično zdravljenje, kar pomeni, da zdravljenje ni več omejeno na vrsto raka, temveč je odobreno za tarčno zdravljenje specifične genomske spremembe, ki se lahko pojavi pri kateri koli vrsti raka.

Deljenje zdravstvenih podatkov za učinkovitejše zdravstvo

Osnovni pogoj za boljše in ciljno usmerjeno zdravljenje je digitalizacija zdravstva. Premakniti se moramo od posameznih in nepovezanih vnosov k združevanju oziroma sodelovanju. Nič ne pomaga, če so naši zdravstveni podatki v različnih bazah, ki niso povezane in se tako ne dopolnjujejo.

Nujno je sodelovanje mnogih deležnikov v zdravstvu. Od primarne uporabe podatkov v podporo zagotavljanju zdravstvenega varstva se moramo pomakniti proti sekundarni uporabi podatkov, torej da podatke, pridobljene za namen zdravljenja, uporabimo za znanstvene raziskave in oblikovanje zdravstvene politike.

Podatke, ki jih pridobimo iz raziskav, spremljanja in obvladovanja bolezni, je treba združiti in uporabiti za izboljšanje zdravljenja posameznika in drugih, saj to prinaša boljše razumevanje bolezni. Ključno pa je seveda zaupanje v deljenje podatkov in ustrezna zakonska podlaga in zaščita.

Če vse skupaj ponazorimo s praktičnim primerom: mnogi uporabljamo Google Maps, kjer so vidni prometni tokovi, predvsem pa prometni zastoji, ki se jim lahko potem izognemo. To je mogoče, ker delimo svoje lokacije. Enako velja za bolezni: če omogočimo uporabo anonimiziranih zdravstvenih podatkov – tudi zdravi posamezniki – bolje lahko potem diagnosticiramo, razumemo in zdravimo posamezne bolezni in bolje lahko načrtujemo zdravstveno politiko.

Predstavljajte si …

… Sofijo, ki je ravno dopolnila sedem let, obožuje matematiko, knjige, igra nogomet. Zdravnik lahko še pred njenim obiskom prek podatkov z njene pametne ure ali telefona preveri informacije o njenem srčnem utripu, krvnem tlaku, višini, teži, pa tudi statistiko spanja. Vsi podatki se stekajo v dekličino skrbno varovano elektronsko kartoteko. Deklico je pred obiskom pri zdravniku obiskala medicinska sestra, ji odvzela vzorec krvi, saj je bil zdravnik prek pogovora z očetom seznanjen z zgodovino sladkorne bolezni po njegovi strani. Zato je za deklico naročil merjenje sladkorja v krvi in danes že ima rezultate. Deklica je zdrava, vendar bodo v prihodnjih letih skrbno spremljali njeno zdravstveno stanje. Po mamini strani je v družini prisoten rak. Zdravnik lahko s pomočjo precizne medicine in uporabo genomskih podatkov bolezen diagnosticira že pred njenim izbruhom. Še več, ker si znotraj Evropske unije države delijo anonimizirane podatke o takih bolnikih, o njih vemo več kakor kadar koli prej, zato lahko bolezen pogosto preprečimo, še preden se pojavi.