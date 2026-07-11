Zdravljenje strelnih ran, odtrganih udov, hudih opeklin ob zvokih siren in bomb

Laura Petek je kot prostovoljka v preteklosti že pomagala v Ugandi, Indiji, Iraku, Libanonu in med pandemijo. Tokrat pa je svoj dopust in nadure namenila zdravljenju ranjencev v največjem kriznem žarišču na evropskih tleh. Kljub temu ostaja skromna.

Urgentno medicino je, kot pravi, izbrala tudi zato, ker zdravnika pripravi na delo v najbolj nepredvidljivih razmerah. Pa bi se po nedavni, izjemno zahtevni preizkušnji še vrnila tja – v vojno stanje?