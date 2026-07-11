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Zdravljenje strelnih ran, odtrganih udov, hudih opeklin ob zvokih siren in bomb

Ljubljana, 11. 07. 2026 18.00 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Tjaša Dugulin
Laura Petek

"Odločitev, ali boš po devetih dneh dela, polnih krvi, umazanije in znoja, šel pod tuš, kjer lahko nate pade bomba, ali raje ostal bolj na varnem, je vsakič težka," pripoveduje 30-letna specializantka urgentne medicine Laura Petek, ki se je pred kratkim vrnila iz Ukrajine. Kot zdravnica prostovoljka je namreč noč in dan delala v podzemni stabilizacijski točki, le slabih deset kilometrov od fronte – v tako imenovani coni smrti.

Laura Petek je kot prostovoljka v preteklosti že pomagala v Ugandi, Indiji, Iraku, Libanonu in med pandemijo. Tokrat pa je svoj dopust in nadure namenila zdravljenju ranjencev v največjem kriznem žarišču na evropskih tleh. Kljub temu ostaja skromna.

Urgentno medicino je, kot pravi, izbrala tudi zato, ker zdravnika pripravi na delo v najbolj nepredvidljivih razmerah. Pa bi se po nedavni, izjemno zahtevni preizkušnji še vrnila tja – v vojno stanje?

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Njeno zgodbo si oglejte v prispevku.

Laura Petek zdravnica urgentna medicina ukrajina fronta

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KOMENTARJI19

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AxisDeus
11. 07. 2026 19.13
Da greš študirat urgentno medicino, pa se še lotevat takih podvigov, moraš biti poseben človek v najboljšem smislu. Laura, hvala in pazi nase!
Odgovori
0 0
St. Gallen
11. 07. 2026 19.00
V Bogoti bi se najbolj specializiras za vbodne rane. Tam so tudi ameriski kirurgi preseneceni nad rezultati
Odgovori
+2
2 0
berger 2
11. 07. 2026 18.58
Sramotno, kar si napisal Bolfenk 2. . Ljudje padajo in so ranjeni, ki jo niso želeli in ko branijo svojo domovine pred agresorjem Ta vojna se tiče tudi nas, če ne drugače , p po človeški plati
Odgovori
-1
3 4
Bolfenk2
11. 07. 2026 19.12
Ne branijo domovine pred agresorjem ampak branijo korumpiran nacistični režim. Je pa res da so večinoma prisilno mobilizirani in so veliki nesrečneži, ker niso pravočasno pobegnili iz Ukraine.
Odgovori
+1
1 0
Slovenec007
11. 07. 2026 18.56
Veliko srce, ampak kljub faksu majhna pamet.
Odgovori
-2
4 6
čebelinko
11. 07. 2026 19.10
Kakšno pa ima vezo izobrazba in pamet? Faks lahko naredi večina ljudi, edina razlika je ali se ti da učit ali ne. Po znam kar nekaj izobraženih ljudi, ki niso ravno bistri, napiflali so se snov in to je to.
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
11. 07. 2026 18.40
Sram jo je lahko, da se vmešava v vojno, ki se nas ne tiče.
Odgovori
-6
3 9
Yoda
11. 07. 2026 18.43
Zakaj? To je najboljša šola in praksa za zdravnika urgentne medicine.
Odgovori
+4
5 1
Bolfenk2
11. 07. 2026 18.53
Drži, samo ne v Ukraino.
Odgovori
-2
2 4
Yoda
11. 07. 2026 19.06
kaj pa v Izrael???
Odgovori
0 0
berger 2
11. 07. 2026 18.38
Ko naši levičarji obsojajo Izraelce za napade na Palestince in pobijanje ljudi in otrok, bi pričakoval vsaj kakšen glas razuma tudi za Agresijo Putina na neodvisno in suvereno Ukrajino. To kar počnejo Rusi, ko dnevno bombandirajo glavno mesto Kijev in uničujejo stanovanjska naselja ni vojna., ampak zločin
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+1
5 4
nova pot
11. 07. 2026 18.34
Dober želodec in trdne živce je treba imeti.
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
11. 07. 2026 18.26
Za takšno zadevo je treba biti pogumen vsaj trikratno. Prvič, da se sploh odločiš, da greš v državo, ki je v vojni. Drugič, da se odločiš pomagati vojakom na fronti kjer vnaprej veš, da boš videl najbolj grozljive poškodbe kar jih je mogoče videti. Tretjič in najbolj pa, da to svoje delo opravljaš nekaj km stran od padajočih raket in bomb. Poklon do tal za ves ta pogum.
Odgovori
+6
9 3
PIKAPOLONICA1994
11. 07. 2026 18.22
Junakinja????
Odgovori
+3
7 4
boslo
11. 07. 2026 18.43
Ne, Nikica je
Odgovori
+3
4 1
IskraLJ
11. 07. 2026 18.20
Napačnim pomaga.
Odgovori
+4
13 9
Hani Vajk
11. 07. 2026 18.17
Hvala za humanost in pogum. Ne zmenite se za potencialne komentarje ruskih trolov.
Odgovori
-2
11 13
Damzi
11. 07. 2026 18.12
Čestitke za pogum in srčnost. ❤️
Odgovori
+5
11 6
ho?emVšolo
11. 07. 2026 18.05
Vsa čast, prava junakinja s srcem.
Odgovori
+4
13 9
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