Zdravnica Eva Pogačar: 'Stavka je prišla prepozno'

Eva Pogačar ne izhaja iz zdravniške družine, na to pot jo je, pripoveduje, pripeljalo življenje. In ni se upirala, začutila je, da je tako prav. "Jaz grem celo življenje tako, kot me nese, kot me potegne. In tu je bilo isto. Nikoli nisem mislila, da bom delala to, kar delam. Če sem poštena, kot otrok sploh nisem vedela, da anesteziologija obstaja, ker takrat ni bilo filmov, nismo tega gledali. Moram reči, da sem se za anesteziologijo odločila zato, ker se mi je to zdel en izziv, nekaj novega, nekaj takega, o čemer se na fakulteti skoraj nič ne učiš."

Zanesljiva, umirjena, vestna – tako Evo Pogačar opisuje kolegica zdravnica Jelena Vilman: "Midve sva sodelavki že zelo dolgo časa, v bistvu sva začeli skupaj delati tukaj v bolnici, tudi skupaj sva se odločili za isto specializacijo. Sva pa z leti, ko sva delali skupaj, postali tudi prijateljici in se druživa tudi izven službe. In tudi v privatnem življenju je točno takšna, mirna, zanesljiva. Tako da z veseljem sodelujeva v službi, še raje pa izven nje." V presežnikih o kolegici govori tudi zdravnica in gorska reševalka Urška Bricelj: "Eva je vzor ženske, ki je uspešna tako na delovnem kot privatnem področju. V službi jo lahko opišem kot zelo delovno, skrbno, zelo načitano, izobraženo, prijazno do pacientov, sodelavcev, drugih mlajših kolegov."

Eva Pogačar stavi na tim, ekipo. Delamo po svojih najboljših močeh, največ, kar znamo in zmoremo, pravi. A razmere v zdravstvu, dodaja, so daleč od idealnih. "Stavka je za moje pojme prišla prepozno. Slovensko zdravstvo je res v zelo slabi kondiciji, ne vem, če se večina ljudi tega zaveda. In bistvo stavke je prav to, da je stanje slabo in da je treba stvari res korenito spremeniti, če hočemo ohraniti javno zdravstvo, ki je zelo zelo na robu, če ni že čez."