Zdravnica priznala, da ni opravila raziskave o prisotnosti kovin v cepivih

Zdravnica Nada Hiti je na podlagi sklenjenega sporazuma in z namenom razjasnitve okoliščin v zvezi z njeno analizo ter objavo video posnetka Zamolčane kovine v cepivih v pisni izjavi pojasnila, da na podlagi analize, ki jo je izvedla in pri tem ugotovila prisotnost težkih kovin v vzorcu, še ni mogoče trditi, da je vsebnost težkih kovin v cepivih proti gripi in cepivih mRNK proti covidu-19 takšna, da bi v primeru večkratnega cepljenja s cepivi bistveno vplivala na kopičenje težkih kovin v telesu, izhaja iz glasila Zdravniške zbornice Slovenije.

Kot je pojasnila v izjavi, bi bilo za dokončne zaključke o morebitni nevarni vsebnosti težkih kovin v posameznih serijah cepiv treba izvesti strokovne raziskave s strani pristojnih institucij v RS. Poudarila je tudi, da omenjene raziskave ni opravila sama, pač pa je šlo zgolj za laboratorijsko analizo, za katero ne zatrjuje strokovne neoporečnosti, zato njeni rezultati ne morejo imeti znanstvene vrednosti.

Hitijeva je še pojasnila, da namen njene raziskave ni bil zavajanje širše laične javnosti glede vsebnosti težkih kovin v cepivih, pač pa zgolj pridobitev podatkov o teh vsebnostih, ki bi spodbudili izvedbo raziskav o vsebnosti težkih kovin v cepivih s strani pristojnih institucij. Ob tem se je še izrecno distancirala od zlonamerne uporabe pridobljenih ugotovitev in s tem povezanega nasilja ter se zavezala k spoštovanju kodeksa zdravniške etike.