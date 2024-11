Zdravnici delata le še nekaj dni: kaj predlagajo 3000 pacientom?

OGLAS

Zdravstveni dom Tolmin FOTO: občina Tolmin icon-expand

Z zadnjim dnem novembra delo v tolminskem zdravstvenem domu zaključi prva zdravnica, pet dni kasneje ji sledi še druga. Tretji zdravnik, ki je skupaj s kolegicama v začetku oktobra napovedal svoj odhod, si je na srečo premislil. A kljub temu bo zdaj skoraj 3000 občanov ostalo brez izbranega zdravnika. Od štirih splošnih ambulant bosta namreč delovali le še dve, ki pa novih pacientov ne opredeljujeta. V zdravstvenem domu jim zato svetujejo, naj si zdravnika poiščejo drugje, in jih napotujejo na spletno stran zdravstvene zavarovalnice, kjer je na voljo posodobljen seznam zdravnikov, ki še sprejemajo. A pogled nanj ne navdaja z upanjem. V širši regiji namreč prostega zdravnika preprosto ni. "V prvi vrsti je to smiselna odločitev za ljudi, ki stalno ali začasno ne živijo na tem območju. V ZD Tolmin je namreč v preteklosti izbralo osebnega zdravnika kar veliko število ljudi, ki pa so se bodisi medtem odselili ali pa so na Tolminskem izbirali osebnega zdravnika, ker je le-teh že predhodno primanjkovalo na njihovem območju," v zdravstvenem domu pojasnijo, komu je nasvet prvotno namenjen. Pacientom zagotavljajo, da bodo poskušali zanje kar najbolje poskrbeti. Tako nameravajo v decembru v Tolminu vzpostaviti ambulanto za neopredeljene, medtem ko ena že od poletja deluje v Bovcu. A težava je, da je to zelo kratkotrajna rešitev. Zakon jih je namreč uvedel kot začasni ukrep, ki se izteče z letošnjim letom. Na ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanje, ali ga nameravajo podaljšati, odgovor še čakamo. "Pričakujemo, da bo ambulanta v decembru delovala trikrat tedensko, o točnih urnikih pa boste obveščeni naknadno," so še sporočili iz ZD Tolmin. Opredelitev bo potekala sproti, ko se bo pacient zglasil na obravnavo zaradi zdravstvenih težav, naročanje pa bo potekalo vsak delovnik od 8.00 do 12.00. Na voljo bo tudi posebna telefonska številka, ki pa bo objavljena naknadno. Prav tako nameravajo vzpostaviti posebno številko za urejanje pomembnih administrativnih zadev.

"V primeru nujnih stanj pa boste kot do sedaj oskrbljeni na urgenci ZD Tolmin."

Ob tem so dodali, da so od ministrstva za zdravje prejeli informacijo, da bo z novim letom za zavarovane osebe, starejše od 19 let, ki so brez splošnega osebnega zdravnika, mogoče vzpostaviti dodatne ambulante družinske medicine. "Nove ambulante naj bi delovale na način kot predhodne ambulante za neopredeljene, torej z opredeljevanjem ne na osebnega zdravnika, temveč neposredno na ambulanto. ZD Tolmin tako trenutno skuša o novih ambulantah pridobiti čim več podatkov, hkrati pa se že trudi pridobiti dodatne zunanje zdravnike za njihovo delovanje po novem letu. Po vzpostavitvi teh ambulant tako načrtujemo, da bomo lahko poskrbeli za večji delež pacientov," so zaključili.