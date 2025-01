Zdravnik, ki je na voljo 24 ur dnevno

Bi si želeli zdravnika, ki je na voljo 24 ur na dan? Prav to skušajo omogočiti na Inštitutu Jožef Stefan, kjer so testno zagnali sistem umetne inteligence, imenovan HomeDOCtor oziroma domači zdravnik. Ta ponuja nasvete za blage do zmerne zdravstvene težave oziroma oceni, kdaj je priporočljiv obisk zdravnika. Kar bi, so prepričani, lahko nekoliko pomagalo zmanjšati število posvetov in pregledov v ambulantah. Poudarjajo pa, da to ni nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje.