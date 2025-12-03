Zdravnik lahko od pacienta zahteva, da izpolni poseben obrazec

To je obrazec, ki ga morajo po novem ob odprtju bolniškega staleža izpolniti pacienti enega od slovenskih zdravstvenih domov. Podobne izjave pacientom v podpis ponujajo tudi v drugih zdravstvenih domovih.

Med drugim morate zapisati, koliko časa ste porabili za pot do specialista in nazaj, hkrati pa, če ste za volanom preživeli več časa, kot je to običajno, morate navesti razloge, denimo zastoje ali prometno nesrečo.

Enako velja za spremstvo. Da gre za spremembe zakona na področju zdravstvenega zavarovanja, trdijo v dotičnem zdravstvenem domu. Ni res, pa na drugi strani pojasnjujejo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

"Že več kot 35 let velja enaka pravna podlaga: če je nekdo zaradi bolezni ali poškodbe zadržan od dela samo za določene ure, mu seveda nadomestilo plače oziroma bolniški stalež pripada samo za te ure," pravi Ana Vodičar.

Povedano drugače: če živite na Ptuju, pregled pa imate v Ljubljani, boste - predvsem zaradi vožnje - najverjetneje potrebovali cel dan bolniške. "Lahko pa si zamislimo primer nekoga, ki živi v Ljubljani in ima denimo jutranji termin fizioterapije, ki se v eni uri zaključi, v tem primeru pa zagotovo pacientu ne pripada celodnevna odsotnost z dela."

Po besedah direktorja zdravstvenega doma Kamnik obrazec dela zdravnikom ne bo olajšal, bo pa deloval kot nekakšna zaščita. "Seveda ne vemo, koliko časa je čakal na pregled, koliko časa se je vozil, ali je stal v koloni, ali so ga tam poslali v laboratorij, ali je to trajalo štiri ure ali je trajalo 15 minut." In zdravniki, poudarja, niso detektivi.

"Nam je predvsem neko psihološko olajšanje, da rečemo: 'Dobro, pacient je to izjavil, mi lahko pacientu načeloma verjamemo, on se je podpisal, in tukaj ni dileme, od kod tiste ure, za katere je bolniški stalež dobil, dejansko izvirajo."

Ana Vodičar ob tem pojasnjuje, da obrazca ni treba izpolnjevati vsem pacientom. Zdravnik lahko to od bolnika zahteva, če sumi, da prihaja do odstopanj, podpisana izjava pa je nato lahko tudi predmet morebitnega nadzora.