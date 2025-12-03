Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zdravnik lahko od pacienta zahteva, da izpolni poseben obrazec

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
22

Ob zaostritvah kazni za zlorabe bolniške odsotnosti zavod za zdravstveno zavarovanje uvaja še eno novost. Zdravnik lahko po novem zahteva, da pacient izpolni poseben obrazec, v katerega mora vpisati natančen čas poti na pregled in nazaj ter trajanje pregleda. Če pot traja dlje kot običajno, je treba navesti tudi razlog, denimo zastoj na cesti.

To je obrazec, ki ga morajo po novem ob odprtju bolniškega staleža izpolniti pacienti enega od slovenskih zdravstvenih domov. Podobne izjave pacientom v podpis ponujajo tudi v drugih zdravstvenih domovih.

Med drugim morate zapisati, koliko časa ste porabili za pot do specialista in nazaj, hkrati pa, če ste za volanom preživeli več časa, kot je to običajno, morate navesti razloge, denimo zastoje ali prometno nesrečo.

Enako velja za spremstvo. Da gre za spremembe zakona na področju zdravstvenega zavarovanja, trdijo v dotičnem zdravstvenem domu. Ni res, pa na drugi strani pojasnjujejo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

"Že več kot 35 let velja enaka pravna podlaga: če je nekdo zaradi bolezni ali poškodbe zadržan od dela samo za določene ure, mu seveda nadomestilo plače oziroma bolniški stalež pripada samo za te ure," pravi Ana Vodičar.

Povedano drugače: če živite na Ptuju, pregled pa imate v Ljubljani, boste - predvsem zaradi vožnje - najverjetneje potrebovali cel dan bolniške. "Lahko pa si zamislimo primer nekoga, ki živi v Ljubljani in ima denimo jutranji termin fizioterapije, ki se v eni uri zaključi, v tem primeru pa zagotovo pacientu ne pripada celodnevna odsotnost z dela."

Po besedah direktorja zdravstvenega doma Kamnik obrazec dela zdravnikom ne bo olajšal, bo pa deloval kot nekakšna zaščita. "Seveda ne vemo, koliko časa je čakal na pregled, koliko časa se je vozil, ali je stal v koloni, ali so ga tam poslali v laboratorij, ali je to trajalo štiri ure ali je trajalo 15 minut." In zdravniki, poudarja, niso detektivi.

"Nam je predvsem neko psihološko olajšanje, da rečemo: 'Dobro, pacient je to izjavil, mi lahko pacientu načeloma verjamemo, on se je podpisal, in tukaj ni dileme, od kod tiste ure, za katere je bolniški stalež dobil, dejansko izvirajo."

Ana Vodičar ob tem pojasnjuje, da obrazca ni treba izpolnjevati vsem pacientom. Zdravnik lahko to od bolnika zahteva, če sumi, da prihaja do odstopanj, podpisana izjava pa je nato lahko tudi predmet morebitnega nadzora.

Naslednji članek

Gripa na pohodu: v nekaterih šolah manjka petina otrok

Naslednji članek

NSi predstavil gospodarski del volilnega programa, SDS niso povabili

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
03. 12. 2025 20.12
zakoni so zato,da se jih krši
ODGOVORI
0 0
Holy50
03. 12. 2025 20.11
+1
Pravne podlage za take obrazce ni, bo pa samovolja zdravnika, da nekomu, ki ne želi izpolnjevati odreče osnovno pravico - bolniški stalež. Zelo diskriminatorno od ZD.
ODGOVORI
1 0
a res1
03. 12. 2025 20.11
Po eni strani mogoče ni slabo. Se bo videlo koliko časa čakaš na urgenci in zbirat dokaze. Potem pa servitar to holobu in ostalim.
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
03. 12. 2025 20.09
+2
Enostavno se dela na tem, da ta ZZZS želi uničit delavca. Bolj si priden, bolj te tovčejo. Kdo, predvsem pa kako se preverja ljudi, ki vlečejo socialno in imajo plus tega še vse mogoče subvencije?? Kdo jih preverja, pa Rome, ki vlečejo socialno in delajo probleme?? Dajte no, pa saj to ke 1.aprilska šala. Ta gospa, ki govori v imenu zzzs še ni resno zbolela zgleda. Karma bo nardila svoje ..
ODGOVORI
2 0
presnet
03. 12. 2025 20.08
+2
Tisti, ki goljufa je vedno par korakov pred ostalimi; bo vedno nekdo našel pot.
ODGOVORI
2 0
plejadanka
03. 12. 2025 20.08
+1
Aha...In prvic bodo,zaradi preverbe resnicnosti navedka,pot z nami/vami skupaj prehodili oz. prevozili?!
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
03. 12. 2025 20.06
+3
Veliki ptič vas gleda!
ODGOVORI
3 0
prince of persia
03. 12. 2025 20.04
+4
🤣🤣🤣🤣 pa saj niste normalni. Počasi bodo zdravstveni delavci (zdravniki, med. sestre, fizioterapevti,...) prekašali uradnike na šalterjih. Vsaki teden pet novih papirjev. Pa kdo si še želi delati v teh pogojih, katere sprejemajo analfabeti brez izkušenj in kompetenc iz foteljev v Ljubljani.
ODGOVORI
4 0
jedupančpil
03. 12. 2025 20.03
-1
eh dodatna birokracija k nikomur ne bo sluzila. delomrznezi sp vedno korak pred
ODGOVORI
0 1
Abi17
03. 12. 2025 20.02
-1
2x letno hodijo ljudje na "terapije", ki trajajo 2 uri, bolniška pa za 8 ur, 6 ur pa njivica, pobirat krompir, grozdje,....
ODGOVORI
0 1
vicente
03. 12. 2025 19.59
+2
najbolj bi pomagalo da zahtevajo od pacienta izjavo ali je zares bolan,ali pa potrebuje stalež za druge zadeve
ODGOVORI
2 0
galeon
03. 12. 2025 19.57
+4
Totalno butalasta država-
ODGOVORI
4 0
Petur
03. 12. 2025 19.55
+0
problem imamo ker bi še vedno radi socialo zlorabljali ,šli smo pa naivno v sladki kapitalizem...Amerika ima to urejeno..delati nešteto ur ali brco iz dvorišča...
ODGOVORI
1 1
dobrabejba35
03. 12. 2025 19.50
+2
svašta
ODGOVORI
2 0
piu
03. 12. 2025 19.49
+7
Tudi socialci bi morali pisati dnevno poročilo o iskanju službe....
ODGOVORI
9 2
Špica
03. 12. 2025 19.53
+1
kaj bi pa napisal pjancek a koliko ga je na zop dal ali pa đanki kokrat na dan se je naspikal takim dajejo kar avtomacko socjalo .itd.
ODGOVORI
1 0
rokometa?
03. 12. 2025 20.11
Bravo
ODGOVORI
0 0
Verus
03. 12. 2025 19.48
+2
Obrazce, ki jih naknadno oni "polnijo" ljudje podpisujejo te desetletja, zato zdravniki niso nikoli nic krivi oz. zelo redko.
ODGOVORI
2 0
Verus
03. 12. 2025 19.48
Govorim o tem, ko vam vsilijo obrazec, ki bi ga oni oredhodno morali izpolniti. Tega je še pa še.
ODGOVORI
0 0
Arrya
03. 12. 2025 19.42
+10
A bo potrebno napisati tudi 4 ure čakanja v čakalnici da prideš na vrsto?
ODGOVORI
11 1
Špica
03. 12. 2025 19.48
+2
ja itak
ODGOVORI
2 0
presnet
03. 12. 2025 20.04
+1
Saj se vidi, ko vtaknejo izkaznico, kdaj je bil kontakt in ko je zaključeno.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385