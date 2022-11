'Zdravnik z dolgimi prsti' spolno nadlegoval medicinsko sestro

"Tri leta nazaj je prišlo do dogodka, zaradi katerega imam še danes travme in zaradi katerega ne morem biti v bližini dotične osebe." Tako se začne izpoved medicinske sestre, domnevne žrtve spolnega nadlegovanja v eni od bolnišnic na zahodu Slovenije. Do spornega početja zdravnika naj bi prihajalo predvsem med nočnimi izmenami, ko sta bila zaradi kadrovskega primanjkljaja na delovnem mestu le ena medicinska sestra in en zdravnik. "Zdravnik z dolgimi prsti," pravi še danes pretresena sestra in dodaja, da naj bi bilo žrtev še več.