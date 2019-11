Zdravnik zadovoljen s Krisovim napredkom: 'Vse je pod nadzorom'

Novice iz Los Angelesa o malem Krisu, ki je pred dnevi prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma, so vsak dan bolj spodbudne. Potem ko smo včeraj poročali, da se mu je že uspelo povsem samostojno prevaliti , sta nas danes na njegovem uradnem Instagramovem profilu že razveselila nova fotografija in novica, da je zdravnik zadovoljen s Krisovim napredkom, še posebej glede dihanja in obračanja. Zdravnik mu je sicer povečal odmerek steroidov, ker krvna slika ni bila perfektna, ampak "vse je pod nadzorom," so sporočili njegovi starši.

"Zdaj sam rokico dvigne in se obrne in tudi glavico že, kot vidim po videoposnetkih, že malo od tal dvigne, tako da pričakujem vsak dan nekaj novega," je včeraj povedala njegova nona Irena. "To je največja sreča, to je, to je, kot da bi ... ne vem, mislim, dobil novo življenje. Nanj sem zelo ponosna, ker je drugi dan po injekciji že sedel na vozičku in se je zaprl v kopalnico, da mi je pokazal, kje se tušira, on je neki čudežni deček,"navdušeno pripoveduje.

Rodil se je s spinalno mišično atrofijo

Kot smo že poročali, ima Kris redko dedno mišično-žilno bolezen, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. Zolgensma je revolucionarno zdravilo farmacevtskega podjetja Novartis, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Evropska unija mora zdravilo še odobriti, zato v Sloveniji ne bi bilo na voljo pravočasno za malčka.