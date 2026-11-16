Zdravniki bodo lahko določene storitve zunaj licence opravljali s certifikatom

Pravilnik o posebnih znanjih zdravnikov določa, katera dodatna strokovna znanja mora zdravnik pridobiti za izvajanje posameznih zdravstvenih storitev in kako se preverja njegova usposobljenost. Doslej so zdravniki dodatna znanja pridobivali z različnimi izobraževanji in tečaji, ki so se razlikovali po vsebini in obsegu. Nova ureditev uvaja enotne zahteve glede usposabljanja in preverjanja znanja, zato krajša izobraževanja sama po sebi ne bodo več zadostovala za pridobitev certifikata, so sporočili z ministrstva.

Usposabljanje bo trajalo najmanj 180 ur, njegov obseg pa bo prilagojen posameznemu strokovnemu področju. Zdravniki bodo morali opraviti tudi preizkus znanja, s katerim bodo dokazali ustrezno strokovno usposobljenost. Pacienti bodo tako lahko prepričani, da je zdravnik za izvajanje storitve opravil zahtevano usposabljanje in uspešno prestal preverjanje znanja.

Pravilnik za zdaj določa tri področja posebnih znanj in sicer uporabo akupunkture kot dopolnilne metode zdravljenja, dodatna znanja za strokovno obravnavo in zdravljenje ran in dodatna znanja s področja nevrološkega razvoja otrok.

Vsebine posebnih znanj je pripravilo Slovensko zdravniško društvo, certifikate pa bo zdravnikom, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje, podeljevala Zdravniška zbornica Slovenije.

V prihodnje se bo seznam posebnih znanj lahko še razširil. Zdravniška zbornica Slovenije bo v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom pripravila dodatne programe usposabljanja, ki bodo s spremembami pravilnika vključeni med posebna znanja zdravnikov, so napovedali na ministrstvu. Dodali so, da nova ureditev prinaša jasnejša pravila in večjo varnost za paciente.