Zdravniki celjske bolnišnice vlado pozivajo k takojšnjim rešitvam

Z uveljavitvijo preklicev soglasij zdravnikov za nadurno delo bodo pokazali "da je zdravstveni sistem dolga leta temeljil samo na plečih požrtvovalnih zdravnic in zdravnikov", ki so bili zaradi tega kot najbolje plačani kadri v javnem sektorju deležni očitkov, da jim gre samo za denar. "Tukaj se jasno vidi, da gre za delovne pogoje, tukaj se jasno vidi, da gre za kadrovsko podhranjenost, tukaj se jasno vidi, da gre za pomanjkanje prepotrebne opreme," je poudaril Polh.

Pri tem je bil kritičen do odziva vladne strani na zdravniško stavko. Kar je potekalo pod besedo pogajanja, je bila bolj predstava za javnost, je ocenil. Po njegovih besedah vladna stran zavlačuje v želji, da jih utrudijo, zlomijo in vrnejo nazaj na delovna mesta brez nekih rešitev.

Zdravniki celjske bolnišnice ob tem v pisni izjavi opozarjajo, da bodo ob umiku soglasij za prekomerno nadurno delo zdravniki specialističnih ambulant preusmerjeni na delovišča urgentnega centra, zaradi česar pričakujejo velik upad vseh specialističnih ambulant. Zdravstvena oskrba bolnikov, kjer ne bodo pričakovali skorajšnjega poslabšanja bolezni, pa bo okrnjena.

Kot so zapisali, pa jih še najbolj skrbi za bolnike, ki pridejo po nujno pomoč v urgentni center bolnišnice, kjer se razmere iz leta v leto slabšajo. "Tudi v urgentnem centru naše bolnišnice se bodo razmere kljub našemu trudu močno poslabšale. Dodaten problem predstavlja epidemija virusnih obolenj. Zmanjkuje nam bolnišničnih postelj, še bolj pa zdravnikov, ki bi te bolnike lahko oskrbeli," so opozorili v izjavi, ki so jo posredovali iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Prebivalce regije prosijo za razumevanje in strpnost. Odgovornost za nastale razmere po njihovih navedbah nosi izključno vlada, "ki bi že davno morala urediti pogoje za strokovno, varno in kakovostno delo v javnem zdravstvu". Od vlade tako zahtevajo, da "prioritetno najde rešitve za vzpostavitev normalnih pogojev dela v urgentnem centru, kjer primanjkuje kadra, v bolnišnični novogradnji pa opreme".

Kot je dejal eden od zdravnikov v celjski bolnišnici, ortoped Matjaž Sajovic, pri njih stavka 95 odstotkov zdravnikov, dovoljenje za nadurno delo je preklicalo 180 zdravnikov, kar pomeni okoli polovica. Ob tem je dodal, da so se danes pogovarjali tudi o tem, da bi morala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel odstopiti.

"Ne prihaja na razgovore, ne prihaja se pogovarjat z nami. Skratka skriva se za določeno strukturo, ki je zaposlena na ministrstvu, in ta struktura zagotovo ni kompetentna za razgovore in pogajanja z nami. Tako da jo na tem mestu lepo prosim, da odstopi in si ne dela sramote," je dodal.