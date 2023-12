Zdravniki in zobozdravniki bodo 9. januarja stavkali

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je za 9. januarja napovedal enodnevno stavko. Poudarili so, da je zimski čas ponovno napolnil ambulante, ob čemer so se znova razkrile "razmere, ki so že leta izredne".

Zapisali so, da zaposleni dajejo vse od sebe, hkrati pa so "zaradi pomanjkanja osebja, premajhnih in propadajočih čakalnic in sistemskih administrativnih neumnosti deležni jeze ljudi, ki jo stresajo še na preostale zaposlene, ki so tam le zato, zato da bi jim pomagali. Zato se jih zlomi še več, preostane še manj kolegov in kakovost oskrbe še bolj pada."

Vladi ob tem očitajo, da je bila njena edina predlagana rešitev "zakonska uvedba prisilnega dela s premestitvami že danes preobremenjenih ljudi v zdravstvu po celi državi, prepoved, zahtevano prekomerno delo ne glede na zdravstvene in starostne omejitve ter celo prisilen vpoklic upokojenih zdravstvenih delavcev". "To je enako kot po desetletjih zamujanj s protipoplavnimi ukrepi z interventnim zakonom prepovedal rekam, da prestopijo bregove, ko je povodenj že davno zapustila struge, teče skozi hiše in odnaša še zadnje ljudi, ki skušajo pomagati," so dodali.

Opozorilna stavka je zato po njihovih besedah poziv k dolgoročnim ukrepom, ki bodo osebje obdržali v javni mreži. Ob tem so spomnili, da mineva 425. dan od podpisanega in na vladi potrjenega sporazuma, s katerim so predstavniki države zdravnicam in zdravnikom, zobozdravnicam in zobozdravnikom in vsem zaposlenim v zdravstvu, ter v prvi vrsti tudi bolnikom, zagotovili, da začenja s pripravo sistemske zakonodaje in ureditvijo plačnega sistema, ki bo ustavil val odhodov in zapiranja oddelkov po slovenskih bolnišnicah.

"Zato NAM JE DOVOLJ! Če vlada ne bo zagotovila varnosti zaposlenih, realizirala danih zavez iz sporazumov, ki jih je sama potrdila, bo 9. januarja 2024 v znak protesta potekala prva enodnevna opozorilna stavka. Brez trdnih in uresničljivih zavez, se bo nadaljevala in stopnjevala en teden kasneje vse do izpolnitve stavkovnih zahtev."