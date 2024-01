Zdravniki in zobozdravniki stavkajo: koga bodo sprejeli in koga ne?

Zdravniki in zobozdravniki zaradi neuresničenih zavez vlade iz že sklenjenih sporazumov opozorilno stavkajo. Stavka bo v javnem zdravstvu trajala od 7. do 21. ure, delo bo potekalo v okrnjeni obliki, dopoldne pa bodo izpeljali tudi zbore stavkajočih zdravnikov, na katerih bodo predstavili svoje zahteve. V nekaterih bolnišnicah so odpovedali nekaj terminov. Bolnike so o odpovedi predhodno obvestili, večina je prejela tudi nov termin.

OGLAS

V času stavke bodo v zdravstvu opravljali zgolj storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt, le za nosečnice, otroke in starejše bodo opravljali tudi nenujne storitve. Za večino zdravstvenih storitev bo sicer veljal enak razpored kot ob praznikih.

Stavka v javnem zdravstvu bo trajala do 21. ure, delo bo potekalo v okrnjeni obliki. FOTO: Shutterstock icon-expand

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so v ponedeljek do večera čakali na morebitni odziv vladne strani, ki po besedah predsednika Fidesa Damjana Polha "v letu in pol ni naredila prav nič za to, da bi javni zdravstveni sistem imel neko perspektivo v tej državi". V Fidesu poudarjajo, da lahko konflikt rešijo le z dialogom, ki pa ga z vladne strani ni. Vlada je v ponedeljek pozno zvečer na dopisni seji le imenovala pogajalsko skupino, ki jo vodi višji sekretar na ministrstvu za javno upravo Mirko Stopar. A v Fidesu so že pojasnili, da zgolj začetek pogajanj ne bo dovolj, da bi odpovedali nadaljevanje stavke, ki naj bi trajala od 15. januarja do preklica.

V bolnišnicah nekaj odpovedi terminov, obravnava nujnih primerov nemotena Za večino zdravstvenih storitev bo veljal enak razpored kot ob praznikih. To so zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja, storitve nujne zdravniške pomoči, triažni pregledi, predpisovanje zdravil in pripomočkov za zdravljenje ter ukrepi za preprečevanje in obvladanje nalezljivih bolezni. Za urgentna stanja nosečnic in porode bo veljal razpored kot ob praznikih, za nenujne storitve pa bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto. Izvajalci z enim ginekologom bodo ambulanto izvajali prvi dve in zadnji dve uri običajnega delovnega časa. Za neurgentna stanja otrok do 18. leta in starejših od 65 let bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto, izvajalci z enim zdravnikom pa izvajajo ambulanto prvi in zadnji dve uri običajnega delovnega časa. Za zdravljenje onkoloških bolezni pa bodo zagotovili vse potrebne storitve.

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da je bilo zaradi napovedane stavke odpovedi terminov izjemno malo, in sicer okoli 40 od 2800 pregledov na dan (brez diagnostičnih storitev). Stavkajoče pa je vodstvo zavoda pozvalo, naj na preglede naročajo predvsem bolnike, ki so kljub stavki upravičeni do pregleda in obravnave.

Civilna iniciativa Glas ljudstva, ki se z zdravniško stavko ne strinja, bo popoldne v središču Ljubljane pripravila drugo t. i. opozorilno stavko pacientov. Predstavnik iniciative Dušan Keber je odločitev zdravnikov in zobozdravnikov za stavko označil kot neutemeljeno in neetično, saj so se ob vseh ugodnostih, ki so jih izpogajali v preteklosti, čakalne dobe podaljšale.

V UKC Maribor bodo ambulantni pregledi in operativni posegi v veliki večini potekali normalno, v posameznih primerih pa bodo bolniki obveščeni o odpovedi in novih terminih. Tudi sicer bodo delo organizirali tako, da bo oskrba bolnikov čim manj motena, so pojasnili. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana pa bodo zagotovili vse potrebne storitve, saj bi lahko odpovedi diagnostike ali zdravljenja zaradi specifičnosti onkoloških bolnikov ogrozile strokovno primerno obravnavo. Zaposleni bodo podporo stavki izrazili med 8. uro in 8.30, ko bodo prekinili delo. V Splošni bolnišnici Brežice, kjer se je za stavko opredelila večina zdravnikov specialistov, bodo zagotovili minimum delovnega procesa. Tisti bolniki, ki bodo zaradi stavke ostali brez obravnave, bodo dobili najbližji možni nov termin, o tem pa bodo obveščeni naknadno. Medtem pa bodo v celjski bolnišnici obravnavali vse bolnike, ki imajo termin v času stavke, bo pa prihajalo do časovnih zamikov obravnav. "V primeru, da njihova obravnava ne sodi med zakonsko obvezne, bodo po triažnem pregledu v ambulanti dobili informacijo o novem terminu obravnave," so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje. Bistvenih sprememb dela ne predvidevajo niti v Splošni bolnišnici Jesenice, opozarjajo pa, da lahko pride do zamika v času obravnav. Nekatere nenujne posege so že odpovedali in o tem obvestili bolnike, o morebitnih odpovedih ambulantnih pregledov pa so bolnike obvestili po telefonu. V Splošni bolnišnici Novo mesto bodo v povprečju izvedli 20 odstotkov manj storitev, za stavko pa se je opredelila večina zdravnikov. Tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana so pojasnili, da se bodo nekateri zdravniki pridružili stavki, bolnike pa bodo obvestili o odpovedi pregledov. Po dosedanjih izkušnjah sicer do odpovedi terminov večinoma ni prihajalo. Bolnikom, ki nujno ne potrebujejo zdravstvene storitve, pa predlagajo, da "poiščejo storitev v ambulanti v enem od naslednjih dneh", so zapisali. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides sicer predvidevajo, da bo večji naval bolnikov na urgence in zagotavljajo, da so se na to ustrezno pripravili in okrepili ekipe, je dejal predsednik Fidesa Damjan Polh. V večjih zdravstvenih ustanovah bodo v dopoldanskih urah potekali tudi zbori zaposlenih, in sicer ob 8. uri v UKC Ljubljana in splošnih bolnišnicah Jesenice, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec. Zbor zaposlenih na onkološkem inštitutu bo ob 8.15, v Splošni bolnišnici Nova Gorica ob 8.30, v celjski bolnišnici ob 9. uri in v novomeški ob 10.45. Zaposleni se bodo zbrali tudi v nekaterih zdravstvenih domovih.