Zdravniki in zobozdravniki zgroženi nad izjavami Kordiša: zasebnike označil za mazače

"Izjava, s katero je del zdravnikov označil za mazače, je zgolj ena v seriji njegovih sovražnih naslavljanj zdravnikov in predstavnikov zdravniških organizacij. Samo spomnimo, kako je v letu 2016 na seji DZ izjavil: 'Fides je treba zlomiti'," so v zvezi s ponedeljkovimi izjavami Kordiša na seji odbora DZ za zdravstvo sporočili iz sindikata Fides.

Kot so dodali, jih "človek brez kulture" sploh ne more užaliti, zato od njega opravičila ne pričakujejo in si ga niti ne želijo. Pričakujejo pa, da se bodo do njegovih izjav opredelili"drugi izvoljeni predstavniki ljudstva".

'Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo'

Nad izjavo in nastopom poslanca Kordiša na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo so zgroženi tudi člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki pa pričakujejo opravičilo, prav tako opravičilo pričakujejo v Zdravniški zbornici Slovenije.

"Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo. Njegov nastop je bil popolnoma neprimeren in žaljiv za vse zdravnike, ne samo zasebne. Izjave, ki pavšalno žalijo celotno poklicno skupino, obsojamo in pričakujemo opravičilo poslanca zdravnikom in zdravnicam," so zapisali pri združenju.

Če se ne bo opravičil sam, bi po mnenju združenja bilo prav, da se opraviči in odgovornost za njegovo obnašanje sprejme stranka Levica, v okviru katere deluje.