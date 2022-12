Zdravniki iz tujine: številni obupajo zaradi birokracije

Poleg znanja medicine je ključno tudi tekoče sporazumevanje v slovenskem jeziku, se strinja Janusz Klim, dr. med., ki dela v Zdravstvenem domu Ljubljana: "Jaz sem Poljak, sem uvožen zdravnik in ko sem prihajal v Slovenijo, si nisem predstavljal, da ne bi znal slovensko govoriti. Enostavno ne gre in je nevarno za oba."

Besede dolgoletnega zdravnika, zaposlenega v največjem zdravstvenem domu pri nas. Lani in letos so tam zaposlili dva tuja zdravnika, dogovori tečejo še s sedmimi, stik so navezali tudi z zdravnicami iz Ukrajine. Po tujo delovno silo se je pred mesecem dni na lastno pest in stroške v Bosno in Hercegovino odpravil direktor Zdravstvenega doma Velenje Janko Šteharnik. Uspešen je bil pri petih. "Prihajajo v Velenje, si ogledajo mesto, se pogovorijo z ljudmi, vidijo zavod kot tak. Z nami so podpisali pogodbo, mi smo izrazili interes in mislim, da so nekateri od njih že poslali zahtevke na ministrstvo oziroma zdravniško zbornico," je povedal.