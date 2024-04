Zdravniki jeseniške bolnišnice vladi: Dovolj je zavlačevanja in sprenevedanja

Zdravniki in zdravnice Splošne bolnice Jesenice so na vlado, kabinet predsednika vlade, ministrstvo za zdravje, sindikat Fides, Zdravniško zbornico Slovenije in medije naslovili javno pismo, v katerem so pojasnili, da so bile od začetka zdravniške stavke 15. januarja do 1. marca v Splošni bolnišnici Jesenice stavkovne aktivnosti omejene na enourne zbore zdravnic in zdravnikov dvakrat tedensko.

S 1. marcem je večina zdravnic in zdravnikov, ki so do sedaj opravljali nadurno delo v obliki nujne medicinske pomoči, umaknilo soglasja za nadurno delo. Tako po 1. marcu 2024 večina zdravnikov dela tedensko 40 ur rednega dela in 8 ur nadurnega dela, kar je v skladu z evropsko direktivo. Nova oblika dela je zahtevala pripravo novih urnikov in razporedov dela, kar je imelo za posledico dodatno zmanjšanje obsega dela predvsem operativnih strok.

Na večjih oddelkih, kot so kirurški, anesteziološki in interni oddelek, zagotavljanje nujnih obravnav sicer poteka nemoteno, prizadete pa so predvsem nenujne elektivne obravnave in operacije. Največ težav nova organizacija dela povzroča pediatričnemu oddelku in oddelku za ginekologijo in porodništvo, ki ne moreta zagotoviti, da bi z delom po veljavni zakonodaji in evropski direktivi o delovnem času, z razpoložljivim kadrom opravili vse nujno delo.

Radiološki oddelek, ki je bistven za kvalitetno delo bolnišnice in zagotavlja slikovno diagnostiko, je kadrovsko že leta podhranjen in deluje le s sodelovanjem zunanjih sodelavcev. Že pred pričetkom stavkovnih aktivnosti ni zagotavljal normalnega dela. Z zmanjševanjem dela zunanjih izvajalcev, se bo količina in kakovost slikovne diagnostike še dodatno zmanjšala, kar bo močno vplivalo na delo vseh bolnišničnih oddelkov.

"Vse to tudi močno vpliva na odnose med zaposlenimi, povečuje stresne obremenitve, kar vpliva na naše delo in zdravje," opozarjajo.