Slovenija

Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

Ljubljana, 20. 08. 2025 11.20 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , Ti.Š.
13

V veljavo je stopil Zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Zdravniki bodo odslej po svoji strokovni presoji lahko predpisovali konopljo za medicinske namene za katerokoli indikacijo ali stanje na zeleni ali beli recept, vendar posameznemu bolniku vsak mesec največ za enomesečno zdravljenje.

Danes začne veljati zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene.
"Do zdaj se je konoplja lahko predpisovala na poseben recept, dvojnik. To pomeni, da so obstajale določene omejitve, za katero stanje se lahko predpiše in v kakšni količini. Po novem pa bo to presoja vsakega posameznega zdravnika, komu, koliko in za katero stanje bo predpisal konopljo," je pojasnila poslanka Svobode Sara Žibrat.

Ocenila je, da bo zdravniška stroka potrebovala nekaj časa, da začne predpisovati novo zdravilo, s katerim še niso delali. Ugibala je, da bodo bolniki sčasoma začeli poizvedovati o konoplji, kar bo zdravniško stroko spodbudilo, da organizira določena dodatna usposabljanja in izobraževanja o predpisovanju konoplje.

"Zagotovo je pričakovati odgovornost z njihove strani in dejstvo je, da so usposabljanja in izobraževanja pri nas pomanjkljiva. Zdravniki tudi v anketah priznavajo, da še niso dovolj seznanjeni z učinki konoplje," je dejala.

Preberi še Veto tudi na zakone o konoplji, evtanaziji in gostinstvu

Konopljo za medicinske namene bo možno predpisati največ za enomesečno zdravljenje na neobnovljivi recept, pred prvim receptom pa bo treba opraviti zdravniški pregled v ambulanti in potem tega ponoviti čez leto dni, izhaja iz zakona.

Zakon pa ureja tudi proizvodnjo in promet konoplje za medicinske in znanstvene namene. Podrobnejše tehnične pogoje in način varovanja prostorov, pogoje za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo, prenos prve faze proizvodnje na proizvajalca in podrobnejše pogoje nadzora nad proizvodnjo mora v šestih mesecih določiti minister za zdravje. V roku pol leta mora prav tako določiti podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za promet in podrobnejše pogoje nadzora nad prometom.

Dovoljenja za proizvodnjo in dovoljenja za promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene.

Zakon določa, da vlada v roku 90 dni od uveljavitve uskladi uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Določa tudi, da ministrica za zdravje v roku 90 dni uskladi pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini s tem zakonom. JAZMP mora v roku 18 mesecev zagotoviti tehnične pogoje za vzpostavitev in vodenje elektronskih evidenc.

KOMENTARJI (13)

T-I-T-O
20. 08. 2025 12.13
Ste za direktno aretacijo zato imate skupino norcev ko delajo 24 ur na dan bolečine in išjase da imate kaj pisat konopljo in protibolečinske tablete,Samo bodo tudi vas aretirali ,ker služite z tem,to ni zdravlenje to je potem zasvojenost,ko telo zahteva vedno več na konci pa pride do smrti.Potem ga tukaj ubijete v tujini pa je zdravi,LOPOVI
ODGOVORI
0 0
24 urni trač medij
20. 08. 2025 12.10
+3
Medicinjska konoplja brez thc je kot sex brez bejbe.priblizno podobno.Pa ne brisi me vec AI
ODGOVORI
3 0
Artechh
20. 08. 2025 12.12
-1
Sepravi priznate da gre za zadeva je ne zdravljenje?
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
20. 08. 2025 12.06
+1
Odlično končno v koraku s civiliziranim svetom
ODGOVORI
4 3
kr en 123
20. 08. 2025 12.06
+2
Zdravilo... na zeleni recept... na beli recept je pa koka samoplačniško?
ODGOVORI
2 0
Leonardo R
20. 08. 2025 12.04
+4
Ma super. Bom probal zamenjati Heleks za malo prave medicine. Mogoce mi bo to bolj pomagalo. Ce mi bo zdravnica predpisala.
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
20. 08. 2025 12.08
+1
Ne vem če bo ganja ravno prava za to. Probaj raje z mikrodoziranjem psihadelikov.
ODGOVORI
1 0
Leonardo R
20. 08. 2025 12.10
+2
kot so?
ODGOVORI
2 0
Artechh
20. 08. 2025 12.01
+4
Sepravi so dosegli kaj? Če je za določene zadeve k pomaga bilo že preh možno? A zdej če je bolj leva zdravnica bo kr travo predpispvala za prehlad? 😂😂😂
ODGOVORI
4 0
Janez Novak 13
20. 08. 2025 11.59
+5
Za branje neke spletne strani bi kar prav prišla ena doza.
ODGOVORI
5 0
medusa
20. 08. 2025 11.58
+3
Samo v tem času prepovedati takmu voziti bilokatero prevozno sredstvo!
ODGOVORI
4 1
higgsov bozon
20. 08. 2025 12.01
-1
vi lahko pa vozite z dvemi promili alkohpola ane
ODGOVORI
2 3
iwilliwillhacku
20. 08. 2025 11.34
+3
kje se pa lahko dvigne to 'medicinsko konopljo'?
ODGOVORI
4 1
