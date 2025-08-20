Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

"Do zdaj se je konoplja lahko predpisovala na poseben recept, dvojnik. To pomeni, da so obstajale določene omejitve, za katero stanje se lahko predpiše in v kakšni količini. Po novem pa bo to presoja vsakega posameznega zdravnika, komu, koliko in za katero stanje bo predpisal konopljo," je pojasnila poslanka Svobode Sara Žibrat.

Ocenila je, da bo zdravniška stroka potrebovala nekaj časa, da začne predpisovati novo zdravilo, s katerim še niso delali. Ugibala je, da bodo bolniki sčasoma začeli poizvedovati o konoplji, kar bo zdravniško stroko spodbudilo, da organizira določena dodatna usposabljanja in izobraževanja o predpisovanju konoplje.

"Zagotovo je pričakovati odgovornost z njihove strani in dejstvo je, da so usposabljanja in izobraževanja pri nas pomanjkljiva. Zdravniki tudi v anketah priznavajo, da še niso dovolj seznanjeni z učinki konoplje," je dejala.