Zdravniki letalci sprejeli nove helikopterje AW169: 'Napredek za HNMP'

Četrtkovi pgovori med predstavniki zdravstvene stroke in Letalske policijske enote so potekali predvsem v zvezi z ustreznostjo na razpisu izbranih helikopterjev, so pojasnili.
Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo možno upoštevati. Navedli so, da so prejeli pojasnilo o razlikah glede posameznih konfiguracij kabin obeh proizvajalcev helikopterjev, predvsem razlike pri uporabi vitla in vnosa pacienta na nameščena nosila v helikopter med letom.
Navzoči na omenjenem sestanku so se po njihovih besedah strinjali, da bo oskrba pacienta med poletom zaradi namenske medicinske notranjosti helikopterja v marsičem boljša in lažja kot sedaj. Bodo pa v vsakem primeru potrebna dodatna usposabljanja in definiranja določenih postopkov in dela vseh, ki bodo z njimi nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč in ostale medicinske transporte, so zapisali.
Strinjali so se tudi, da je uporaba vitla vse pomembnejša za hiter dostop ekipe do pacienta ne le pri gorskem reševanju, ampak tudi pri ostalih reševanjih ekip helikopterske nujne medicinske pomoči, kar je v izbranem modelu helikopterja mogoče izvajati le pri prečno položenih nosilih.
Posebej so se posvetili vprašanju problematizirane oskrbe dihalne poti pri prečno položenih nosilih in prišli do zaključka, da sicer intubacija v standardnem položaju za glavo pacienta med poletom ne bo mogoča, vendar bo to zdravnik lahko izvedel z uporabo videolaringoskopa, ki ga v enotah helikopterske nujne medicinske pomoči že več let uporabljajo in sicer z modificiranim pristopom od strani, so zagotovili.
Vključitev novih namenskih medicinskih helikopterjev AW169, ki bodo del flote Letalske policijske enote, bo pomenila pomemben napredek glede na sedanje slabo stanje oziroma neustreznost in pomanjkanje plovil, so sklenili v zaključkih. Upajo, da gre šele za prvi korak pri sistematični izgradnji sodobnega, učinkovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji v skladu z mednarodnimi standardi in vzori razvitih držav.
