Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zdravniki letalci sprejeli nove helikopterje AW169: 'Napredek za HNMP'

Ljubljana, 22. 08. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
98

Predstavniki zdravstvene in letališke stroke so srečali na neformalnem operativnem sestanku, po katerem so se oglasili s sporočilom za javnost. Sklenili so, da bosta delo reševalnih ekip in oskrba pacientov z novimi namenskimi helikopterji lahko boljša kot doslej. Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane, glede tistih zahtev, ki jih ni bilo mogoče upoštevati, pa so prejeli argumentirane odgovore, so zapisali v sporočilu po sestanku, pod katerega so se podpisali vodja helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik Uroš Lampič in zdravnika letalca Iztok Tomazin ter Luka Camlek.

Četrtkovi pgovori med predstavniki zdravstvene stroke in Letalske policijske enote so potekali predvsem v zvezi z ustreznostjo na razpisu izbranih helikopterjev, so pojasnili. 

Helikopter AgustaWestland AW169
Helikopter AgustaWestland AW169 FOTO: Profimedia

Ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo možno upoštevati. Navedli so, da so prejeli pojasnilo o razlikah glede posameznih konfiguracij kabin obeh proizvajalcev helikopterjev, predvsem razlike pri uporabi vitla in vnosa pacienta na nameščena nosila v helikopter med letom.

Navzoči na omenjenem sestanku so se po njihovih besedah strinjali, da bo oskrba pacienta med poletom zaradi namenske medicinske notranjosti helikopterja v marsičem boljša in lažja kot sedaj. Bodo pa v vsakem primeru potrebna dodatna usposabljanja in definiranja določenih postopkov in dela vseh, ki bodo z njimi nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč in ostale medicinske transporte, so zapisali.

Strinjali so se tudi, da je uporaba vitla vse pomembnejša za hiter dostop ekipe do pacienta ne le pri gorskem reševanju, ampak tudi pri ostalih reševanjih ekip helikopterske nujne medicinske pomoči, kar je v izbranem modelu helikopterja mogoče izvajati le pri prečno položenih nosilih.

Preberi še Stroka: Želimo si ustrezno urejen bolniški prostor za oskrbo pacienta

Posebej so se posvetili vprašanju problematizirane oskrbe dihalne poti pri prečno položenih nosilih in prišli do zaključka, da sicer intubacija v standardnem položaju za glavo pacienta med poletom ne bo mogoča, vendar bo to zdravnik lahko izvedel z uporabo videolaringoskopa, ki ga v enotah helikopterske nujne medicinske pomoči že več let uporabljajo in sicer z modificiranim pristopom od strani, so zagotovili.

Vključitev novih namenskih medicinskih helikopterjev AW169, ki bodo del flote Letalske policijske enote, bo pomenila pomemben napredek glede na sedanje slabo stanje oziroma neustreznost in pomanjkanje plovil, so sklenili v zaključkih. Upajo, da gre šele za prvi korak pri sistematični izgradnji sodobnega, učinkovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji v skladu z mednarodnimi standardi in vzori razvitih držav.

helikopterji AW 169 HNMP zdravnik letalec reševanje stroka
Naslednji članek

Nov posnetek risa, ki se je mirno sprehajal po naselju

Naslednji članek

Število zdravnikov narašča, medicinskih sester še vedno primanjkuje

SORODNI ČLANKI

Stroka v pogovore o nakupu helikopterjev po besedah Prevolnik Ruplove vključena od začetka

Poklukar kljub opozorilom odločen dokončati posel z Leonardom

Afera helikopterji: Mahnič o sistemski korupciji, minister: Upoštevali smo stroko

Poklukar: Helikopterji ustrezni, Čadonič Špelič: Želimo, da so najboljši za reševanje življenj

Stroka: Želimo si ustrezno urejen bolniški prostor za oskrbo pacienta

Ali izbrana helikopterja res izpolnjujeta standard? Poiskali smo mnenje v Nemčiji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (98)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Monster_cat
22. 08. 2025 21.09
Se zmerom cakamo na imena in priimke stroke
ODGOVORI
0 0
Artechh
22. 08. 2025 21.09
Stroka kima kot politika reče. So grožnje. Videno med kovidom. A je res večina od vceri da?
ODGOVORI
0 0
joc771
22. 08. 2025 21.08
Airbus Helicopters (H145 in drugi modeli) So najbolj razširjeni reševalni helikopterji v Evropi (Nemčija, Švica, Avstrija, Norveška, Francija, UK …). H145 velja za “zlati standard” pri HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) zaradi izjemne dostopnosti do pacienta, nizkih stroškov vzdrževanja in zanesljivosti. Airbus je globalno največji proizvajalec civilnih helikopterjev.
ODGOVORI
0 0
dule07
22. 08. 2025 21.07
Helikopterje bodo vsaj uporabljali , ne pa kot Počivalškove in Janševe respiratorje... maske..., cepiva smo kupili za 163 mil evrov, polovica cepiv je bila zavržena. Hm.... za tri reševalne helikopterjehelikopterje ki smo jih za kar nekaj m
ODGOVORI
0 0
abc123def456
22. 08. 2025 21.07
bruh, kot rumeni in putin in fototermin...
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
22. 08. 2025 21.06
+2
Če bodo še kdaj sredi triglava dr. Janeza napadle vreščeče ženske, bo vsaj nobl letel v dolino.
ODGOVORI
2 0
Jezna Jasna
22. 08. 2025 21.09
Bo lahko ležal prečno na let. Pa še za Hojsa bo prostor pri nogah.
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
22. 08. 2025 21.03
-1
Skorumpirana golobja vlada je na plačilnem seznamu podjetja Leonardo, ki Izraelcem dobavlja orožje za množičen poboj Palestincev...
ODGOVORI
3 4
Mclaren
22. 08. 2025 21.04
+2
Je mrzlo v kleti?
ODGOVORI
2 0
Jezna Jasna
22. 08. 2025 21.07
😂😂😂
ODGOVORI
0 0
2fast4
22. 08. 2025 20.55
+4
Drekarji povsod na vsakem koraku...
ODGOVORI
4 0
Bozjidar
22. 08. 2025 20.55
+6
Torej je bilo vse skupaj nakladanje opozicije ,delo Sds sekte
ODGOVORI
9 3
nelevnedesen
22. 08. 2025 21.06
Se pravi, jim je vlada za zaprtimi vrati zagrozila in so skesano prikimali. Zdaj pa še za ušesa tiste, ki nočejo kupiti policijske čola od prijatelja šešoka
ODGOVORI
0 0
Iqos
22. 08. 2025 20.54
+2
Se pravi je blo vse skup samo eno politično nasprotovanje.
ODGOVORI
6 4
Midelamodrugace
22. 08. 2025 20.54
+1
Bo šel ta tudi v Gazo?
ODGOVORI
3 2
mertseger
22. 08. 2025 20.54
+4
To so povedali samo zato ker drugače bi v nadaljnjih letih ostali brez licenc.
ODGOVORI
5 1
Ici
22. 08. 2025 20.53
+6
Naj objavijo listo strokovnjakov z imeni in priimki, ki so se odločili za nakup italijanskih helikopterjev. A je to tako težko?
ODGOVORI
7 1
Karel12
22. 08. 2025 20.51
+1
Sami strokovnjaki za helikopterje, stroške, primernost uporabe in bla, bla, bla. Psi lajajo, karavana pa gre dalje, če bi vse to lajanje upoštevali bi kupili helikopterje kdaj drugič........
ODGOVORI
2 1
Primula22
22. 08. 2025 20.51
+3
Meni ni zares več nič jasno v tej Sloveniji... Še včeraj niso bili v redu, danes je z njimi vse v redu. Pa res mislite da smo državljani totalni zarukanci al kaj?
ODGOVORI
4 1
Midelamodrugace
22. 08. 2025 20.49
+1
Štrancar ga bo kmalu zamenjal program ima neštetokrat boljši
ODGOVORI
1 0
petka5
22. 08. 2025 20.48
-3
No torej... Vse je bil medijski pomoč in izsiljevanje Rihtarjev, ki sploh nimajo veze z reševanjem v helikopterjih... Tu je vse zadaj vse kaj drugega in tudi Fides in sovraštvo do te vlade, ker bi radi izsiljevali svoje koristi in se jim Golob ne pusti
ODGOVORI
2 5
Midelamodrugace
22. 08. 2025 20.46
+2
Jaz čakam da Iva Dimic pripelje kakšnega lol
ODGOVORI
3 1
Midelamodrugace
22. 08. 2025 20.45
+2
Pri golobu je vse nategancija kakšna stvar mu pa tud rata
ODGOVORI
5 3
Aijn Prenn
22. 08. 2025 20.47
-3
Lej, to je tako... Vsi so govorili, da je Ajnštajn nor, pa zmešan, pa čuden, pa usekan in kar je še takega. Dec je bil preprosto daleč pred časom. Tako kot Golob. ;-))
ODGOVORI
2 5
Midelamodrugace
22. 08. 2025 20.48
-2
Nikoli nisem rekel da golob ni sposoben samo kdo ga vodi je bolj problem
ODGOVORI
0 2
Aijn Prenn
22. 08. 2025 20.51
-3
Jaz sem ga in ga še bom. Pa ne zato, ker je tako dober, ampak zato, ker ničesar drugega uporabnega ni za volit.
ODGOVORI
2 5
Aijn Prenn
22. 08. 2025 20.44
+4
Izraelovi sinovi jih veliko uporabljajo in pravijo, da se obnesejo. Ni vrag, da se ne bi tudi pri nas.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110