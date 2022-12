'Zdravniki nikoli ne odidejo samo zaradi prevelike obilice dela'

"Podgane in gnila jabolka, ki odpadajo." Kot pravi nekdanji zaposleni, so to besede, ki naj bi jih direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič letos izrekla večkrat, nanašale pa naj bi se na vse, ki so v zadnjem času dali odpoved. Samo letos je odšlo 23 zdravnikov, tudi pet ključnih, včasih najožjih sodelavcev vodstva.

Minister danes brez dodatnih komentarjev, Zdravniška zbornica pa zaskrbljeno: "Zaposleni, sploh zdravniki, nikoli ne odidejo samo zaradi prevelike obilice delo, ampak je vedno vzrok tudi to, da njihovo delo, njihov trud, njihov angažma ni cenjen in da se jih ne spoštuje," situacijo komentira Rok Ravnikar, dr. med. in predsednik odbora za osnovno dejavnost Zdravniške zbornice Slovenije.

Antonija Poplas Sušič, ki se je na direktorski stolček usedla lani in ki uživa podporo župana Zorana Jankovića, izjav medijem ne daje. Njena služba za stike z mediji pa je sporočila le, da je minister navajal veliko netočnih podatkov in da obžalujejo, da se je usmeril le v ljubljanski zdravstveni dom, čeprav je težava po vsej državi enaka. Vprašanje pa ostaja ali je to res?