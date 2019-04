Zdravniki od 1. junija dosledno po modri knjigi standardov in normativov

Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides je odločil, da bodo vsi zdravniki in zobozdravniki od 1. junija delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov. V Fidesu namreč ocenjujejo, da imata vlada in ministrstvo za zdravje do takrat tudi dovolj časa, da ukrepata in uveljavita ustrezne rešitve.

Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides je na današnji seji odločil, da bodo vsi zdravniki in zobozdravniki od 1. junija delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov, je pojasnil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin. Dodal je, da bo Fides tudi vztrajal pri "absolutni" izločitvi zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin. FOTO: Miro Majcen Kuštrin je po seji Fidesovega glavnega odbora v izjavi za medije poudaril, da je modra knjiga standardov in normativov kot del kolektivne pogodbe zdravniška pravica, od katere v sindikatu ne nameravajo odstopiti. Ocenil je, da imata vlada in ministrstvo za zdravje do 1. junija dovolj časa, da ukrepata in uveljavita ustrezne rešitve. Ob tem je poudaril, da od novega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra pričakujejo takojšnje ukrepanje v zvezi s težavami v družinski medicini, za kar mu v Fidesu dajejo teden dni časa. Opozoril je, da vlada in minister ne moreta pričakovati, da bodo zdravniki našli rešitve, vsekakor pa lahko računata na njihovo pomoč in sodelovanje. Zdravniki se po Kuštrinovih besedah ne čutijo odgovorni za krizne razmere v družinski medicini. Spomnil je, da je Fides že pred 20 leti opozoril na nevarnost pomanjkanja zdravnikov in se zato tudi zavzel za ustanovitev še ene medicinske fakultete. Dejal je, da se zdravniki odločajo za odpovedi zaposlitev, ker ne vidijo več rešitve.