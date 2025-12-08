Svetli način
Slovenija

Zdravniki ogorčeni nad izjavo o (pre)malo operacijah: 'Le čevlje sodi naj kopitar'

Ljubljana, 08. 12. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Staša Lozar
34

Na petkovo izjavo državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, da je 600 opravljenih operacij na leto za maksilofacialnega kirurga precej malo, se je zdaj odzvala stroka. Vodja strokovnega kolegija ministrstvu ogorčeno sporoča: "Le čevlje sodi naj kopitar". Kaj zdravniki očitajo vladi?

Petkova izjava državne sekretarke zdravstvenega ministrstva Jasne Humar v naši večerni oddaji se je navezovala na odmevno novico, da iz ljubljanskega UKC odhajajo štirje maksilofacialni kirurgi. Ti so v povprečju opravili 600 kirurških posegov v 12 mesecih.

Humarjeva je ocenila, da je to precej majhna številka, s tem pa je razburila zdravnike. Predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Igor Muževič je na omrežju X zapisal, da uradni podatki pričajo o tem, da je bilo pred dvema letoma v UKC Ljubljana zaposlenih 289 kirurgov, ki so opravili približno 85.000 operativnih posegov, kar znaša povprečno 292 operacij na kirurga.

"Če je 600 operacij na leto malo za kirurge, ki opravljajo najzahtevnejše operacije, kaj to pomeni za tiste, ki opravljajo 300, 200 ali 100 operacij? Sledi množična odpoved delovnih razmerij zaradi nesposobnosti?" se sprašuje Muževič.

"Le čevlje sodi naj kopitar," pa pravi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo Aleš Vesnaver. "Zdi se mi arogantno in nerealno, da v stroki, o kateri nič ne veš, podajaš take sodbe," dodaja.

Poudaril je, da Humarjeva nikoli ni bila na oddelku in da ni videla dela, pogojev in načina operacij. Onkološki tim ob tem opravlja najtežje, dolgotrajne operacije.

"Ki jih imajo enkrat do dvakrat tedensko, ki trajajo 8 do 10 ur, ki so izjemno kompleksne, kjer se izreže velik kos tkiva in se ga potem rekonstruira s prostim prenosom tkiv iz drugih delov telesa," med drugim razlaga Vesnaver.

Ob tem še poudarja, da morajo kirurgi opravljati tudi ambulantno in razno drugo delo, še opozarja. Operacijska soba pa je po njegovih besedah zaradi slabe organizacije dela prevečkrat zasedena. Tudi sam je zapustil kliniko, ker ni mogel opraviti vseh operacij, ki bi jih lahko, dodaja.

Na ministrstvu se na očitke niso odzvali.

galeon
08. 12. 2025 21.02
+2
Noben privat zdravnik in nobena privat klinika ne preživi brez koncesij. Ukinit slednje pa bo takoj red v zdravstvu.
ODGOVORI
2 0
cefre
08. 12. 2025 21.01
Tukaj se umetno ustvarja napetosti med nekaterimi redkimi vsemogočnimi zdravniškimi dobičkarji in samosvojo oblastjo, ki birokratsko filozofira nemogoče stvari! Kljub vsemu je naše zdravstvo kvalitetno z kar nekaj pomankljivostmi, ki pa jih med takšnimi akteriji, kot se sedaj "mečlejo" v javnost nikakor ni možno urediti! Dokler ne bo razumnih ljudi na obeh polih se bo še naprej obmetavalo in napadalo, to pa lahko "odpre pokrovko" še marsikomu, ki se počasi naveliča stalnega arogantnega dogajanja in obtoževanja!
ODGOVORI
0 0
Hrust90
08. 12. 2025 20.59
-3
Nisem ne levi ne desni... a to vlado si bom zapomnil predvsem po tem, da nima spoštovanja do nikogar. Res ponižujoč odnos do prav vseh, z zdravniki vred...
ODGOVORI
2 5
Mclaren
08. 12. 2025 21.01
+2
Zdravniki je treba v red spravit! Ker vidijo samo evre, žal.
ODGOVORI
2 0
jank
08. 12. 2025 21.03
+1
Prav je, da nima spoštovanja do tiste manjšine med zdravniki, ki so jim pacienti samo sredstvo zaslužka. Če kdo tega ne razume, lahko razume manjšino zdarvnikov barabunov.
ODGOVORI
1 0
BBcc
08. 12. 2025 20.58
+1
Dejstvo je da zaradi takih smo v tem zosu. Škoda, ker pohlep nima meja.
ODGOVORI
2 1
2fast4
08. 12. 2025 20.56
+3
Sej ne rečem eni zdravniki si res zaslužijo, drugi pa pogreb do amena...Kako je osebek postal zdravnik, kateri še klešč ne zna držati samo bog ve...
ODGOVORI
3 0
Mclaren
08. 12. 2025 20.55
+4
Celo življenje si niso sposobni urediti boljše organizacije dela. Očitno jim tako paše.
ODGOVORI
4 0
jank
08. 12. 2025 20.50
+4
Jasna Humar je kirurginja, na zadnje je bila vodja oddelka abdomalne kirurgije v Slovenj Gradcu. A da ona ne ve kaj je 600 operacij na leto? A ve pa vse splošni zdravnik Muževič, ki ne dela opreracij??? Pa si upa napadati in pametovali? Seveda, politikant!
ODGOVORI
8 4
Castrum
08. 12. 2025 20.44
+5
Že isti dan ko je to izjavila Humarjeva, sem objavil podatek, da maksilofacionalni kirurg v Nemčiji opravi povprečno 100 operacij letno...... Torej gospa res govori neumnosti.
ODGOVORI
9 4
Mclaren
08. 12. 2025 20.55
+2
Vir?
ODGOVORI
2 0
Castrum
08. 12. 2025 21.07
Cranio Maxillofacial Fixation (CMF
ODGOVORI
0 0
Mojemnenjeinpika
08. 12. 2025 21.09
ChatGPT, kaj pa drugega? Pa mu poveš, da je podatek neumen in izmišljen, pa še kar vztraja. :)
ODGOVORI
0 0
4krogci
08. 12. 2025 20.41
+5
dohtarji ze operirajo veliko pacientov...sam problem je k v javnem zdravstvu je ta stevilka 1-2 mogoce v redkih izjemah 4 pacienti...docim v istem casu pri zasebniku brez tezav 7-8 pacientov!
ODGOVORI
6 1
myomy
08. 12. 2025 20.39
-3
Lejte, dohtarji: "Ima ko da misli, i ima ko da radi." - star balkanski pregovor.
ODGOVORI
3 6
jank
08. 12. 2025 20.38
-3
Jasna Humar je zdravnica. A da ona ne ve, kaj pomeni 600 opreracij na leto? Težko ji je to očitati. In kdo se je prvi oglasil? Družinski zdravniki in predsednik sindikata družinskih zdravnik Muževič, ki ne opravlja operacij. Pogosto se kaže kot zdravniški politikant, ki zagovarja manj dela osebnih zdravnikov, ki da imajo vedno premalo plačo. "Brat" šefa FIDES- ovoga Povha. To, da nam zdravnik iz čeljustne kirurgije prodaja zgodbo o zahtevni osemurni opreciji, edini v enem tednu, samo kaže njegovo ošabnost in nedotakljivost belega boga.
ODGOVORI
6 9
myomy
08. 12. 2025 20.35
-1
Zdravniki niste znanstveniki, pa ste vseeno na veliko pametovali o nepreverjenih koronskih cepivih. Seveda napačno, kot vam je kasneje pojasnila ZNANOST. Tudi Bogovi niste, da bi lahko odločali o načinu MOJE smrti, pa ste vseeno pametovali. "Le čevlje sodi naj kopitar!" - Točno!
ODGOVORI
6 7
myomy
08. 12. 2025 20.36
+3
Še najmanj pa lahko pametujete o svojih plačah, saj niste ekonomisti. Ravno obratno - zdravstvo ste spravili na kant.
ODGOVORI
8 5
cefre
08. 12. 2025 21.04
Ampak to dela le peščica "vojnih dobičkarjev" med ostalimi dobrimi zdravniki, ki delajo in se borijo za zdravstvo!
ODGOVORI
0 0
zrela hruška
08. 12. 2025 20.33
-1
a ogorčeni so?! bo treba še en ali dva mandata te vlade, da se jih ukroti. naj začnejo delat in ne preveč razmišljat. 🤣🤣
ODGOVORI
6 7
seter73
08. 12. 2025 20.54
se en mandat te vlade bos imel/a od socialnega zdravstva samo se kartico.., zraven pa poloznico zavarovalnice za "privat" zdravstvo
ODGOVORI
0 0
cefre
08. 12. 2025 21.06
Z tako nestrpno in samosvojo arogantnostjo birokratov se stvari ne bodo uredile pod nobeno barvo vlade!
ODGOVORI
0 0
Aristotle
08. 12. 2025 20.32
+2
Doloceni ljudje v zdravstvu ne delajo nic..se na telefone se ne javljajo kljub praznim cakalnicam
ODGOVORI
5 3
Mclaren
08. 12. 2025 20.30
+0
Slaba organizacija dela? Celo življenje delaš v bolnici in si nisi sposoben urediti boljše organizacije???
ODGOVORI
5 5
odpisani zasedli vlado
08. 12. 2025 20.20
+8
Tako je zmeraj,ko se najde navaden laik kateri pametuje o nečem kar mu je svetlobna leta neznanka.Tale se zna samo mastno zalagati na račun davkoplačevalcev kar je razvidno od njenega preobilnega izgleda.Torej nima problema z znanjem jedilnih listov zdravstvo pa ji je apsolutna neznanka in je navadna sramota sloveniji,da se nahaja na takem mestu.Kdo že jo je postavil na tako delovno mesto ministirstva????
ODGOVORI
9 1
borko11111
08. 12. 2025 20.24
+4
verjetno jo je požegnal pernati
ODGOVORI
7 3
aviktora
08. 12. 2025 20.19
+7
Po novem politiki učijo zdravnike.
ODGOVORI
7 0
cefre
08. 12. 2025 21.07
Ne po novem, najmanj ves čas samostojne Slovenije!
ODGOVORI
0 0
grumf
08. 12. 2025 20.18
+2
Uf, nova epizoda zdravstvene limonade.. mal se nam ne da več brat, a veste.. zdej je večinoma že vse jasno..
ODGOVORI
2 0
borko11111
08. 12. 2025 20.17
+5
Tale del perjadi (Jasna Humar), povem iste pasme, kot oni dve kokoši iz Novega mesta, ki bosta zdaj verjetno nosili zlata jajca SBNM , namesto najboljšega ortopeda
ODGOVORI
8 3
