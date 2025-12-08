Zdravniki ogorčeni nad izjavo o (pre)malo operacijah: 'Le čevlje sodi naj kopitar'

Petkova izjava državne sekretarke zdravstvenega ministrstva Jasne Humar v naši večerni oddaji se je navezovala na odmevno novico, da iz ljubljanskega UKC odhajajo štirje maksilofacialni kirurgi. Ti so v povprečju opravili 600 kirurških posegov v 12 mesecih.

Humarjeva je ocenila, da je to precej majhna številka, s tem pa je razburila zdravnike. Predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Igor Muževič je na omrežju X zapisal, da uradni podatki pričajo o tem, da je bilo pred dvema letoma v UKC Ljubljana zaposlenih 289 kirurgov, ki so opravili približno 85.000 operativnih posegov, kar znaša povprečno 292 operacij na kirurga.

"Če je 600 operacij na leto malo za kirurge, ki opravljajo najzahtevnejše operacije, kaj to pomeni za tiste, ki opravljajo 300, 200 ali 100 operacij? Sledi množična odpoved delovnih razmerij zaradi nesposobnosti?" se sprašuje Muževič.

"Le čevlje sodi naj kopitar," pa pravi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo Aleš Vesnaver. "Zdi se mi arogantno in nerealno, da v stroki, o kateri nič ne veš, podajaš take sodbe," dodaja.

Poudaril je, da Humarjeva nikoli ni bila na oddelku in da ni videla dela, pogojev in načina operacij. Onkološki tim ob tem opravlja najtežje, dolgotrajne operacije.

"Ki jih imajo enkrat do dvakrat tedensko, ki trajajo 8 do 10 ur, ki so izjemno kompleksne, kjer se izreže velik kos tkiva in se ga potem rekonstruira s prostim prenosom tkiv iz drugih delov telesa," med drugim razlaga Vesnaver.

Ob tem še poudarja, da morajo kirurgi opravljati tudi ambulantno in razno drugo delo, še opozarja. Operacijska soba pa je po njegovih besedah zaradi slabe organizacije dela prevečkrat zasedena. Tudi sam je zapustil kliniko, ker ni mogel opraviti vseh operacij, ki bi jih lahko, dodaja.

Na ministrstvu se na očitke niso odzvali.