Bomo nižje stroške ogrevanja zaradi sežigalnice plačali z zdravjem?

Zdravniki so po predstavitvi načrtov Mestne občine Ljubljana glede gradnje sežigalnice odpadkov znova poudarili, da nasprotujejo sežiganju odpadkov v Ljubljani. "Župan Janković zelo pristransko podaja zgolj prednosti sežigalnice, izkorišča trenutno negotove razmere na področju energentov in obljublja cenejše ogrevanje za prebivalce Ljubljane," pravijo. Pravo ceno nižjih položnic zaradi sežiganja odpadkov v Ljubljani pa bodo prebivalci plačali s svojim zdravjem, so opozorili.

icon-expand Sežigalnica odpadkov FOTO: Adobe Stock

"Pri odločitvi za ali proti sežigalnici odpadkov v Ljubljani si bodo morali Ljubljančani postaviti vprašanje: Ali bi danes podprli postavitev sežigalnice odpadkov, če bi že sedaj vedeli, da bo prav vaš otrok čez nekaj let zbolel za astmo ali rakom zaradi vsakodnevnega dihanja onesnaženega zraka," so v svojem odzivu na načrtovano gradnjo sežigalnice v Ljubljani zapisali v Zdravniški zbornici. Poudarili so, da je zrak v Ljubljani med najbolj onesnaženimi v Evropi. "Načrtovano sežiganje približno polovice vseh odpadkov v državi oziroma več kot 300 ton odpadkov dnevno bi kakovost zraka samo še dodatno poslabšalo in ogrozilo zdravje in življenja prebivalcev Ljubljane in okolice. V Ljubljani je povprečna koncentracija strupenih in rakotvornih delcev PM2,5 v zraku namreč že sedaj vsaj trikrat višja, kot jo priporočajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)," so izpostavili. Župan Zoran Janković je minuli teden pripravil predstavitev zamisli o gradnji sežigalnice v Ljubljani, nanjo pa je povabil tudi župana Dunaja.

Po mnenju Zdravniške zbornice je bila predstavitev sežigalnice odpadkov na Dunaju v okviru razprave o gradnji sežigalnice v Ljubljani zavajajoča. "Sežiganja odpadkov na Dunaju in v Ljubljani ne moremo primerjati, tudi če bi v Ljubljani uspeli zgraditi sežigalnico, ki bi bila po tehnično-tehnoloških zahtevah primerljiva z dunajsko. Ljubljana namreč leži v slabo prevetreni kotlini, podobno kot Celovec in Gradec, ki nimata sežigalnic odpadkov, medtem ko Dunaj leži na dobro prevetreni ravnini," so poudarili. Zdravniki opozarjajo, da je razlika med mestoma še posebej izrazita v hladnejši polovici leta, torej od novembra do marca. Takrat namreč v Ljubljani prevladujejo manj ugodne meteorološke razmere. Zaradi goste koprene nad Ljubljansko kotlino po več dni ali tednov ne vidimo sonca in ne čutimo vetra. Močno se poveča tudi onesnaženost zraka. "Letošnjega januarja je bila tako urna koncentracija rakotvornih delcev PM2,5 v Ljubljani celo 32-krat višja od priporočene letne povprečne koncentracije SZO. Povprečna letna koncentracija delcev PM10 v zraku pa je v centru Ljubljane že sedaj najvišja v primerjavi s koncentracijami na drugih območjih v Sloveniji. Zaradi neznatnega vetra in temperaturnega obrata se namreč vsi izpusti strupenih snovi nabirajo v kotlini ter povzročajo zdravju škodljive učinke," so zapisali v Zdravniški zbornici.

Zdravniki opozarjajo, da se pri sežiganju odpadkov sproščajo v zrak številne strupene snovi, na primer prašni delci PM2,5 in PM10, težke kovine in rakotvorni dioksini, furani in policiklični aromatski ogljikovodiki, zato prebivalci mest s sežigalnicami odpadkov pogosteje zbolevajo za rakavimi obolenji bezgavk, pljuč in debelega črevesja. Poleg tega imajo prebivalci zaradi onesnaženega zraka tudi pogosteje astmo, kronični bronhitis, bolezni srca in ožilja, kot sta možganska in srčna kap, prezgodnjo demenco, otroci pa se slabše razvijajo in imajo pogosteje prirojene nepravilnosti.

Takšne razmere ogrožajo predvsem starejše, bolnike z boleznimi srca in ožilja ter boleznimi dihal, pa tudi nosečnice in otroke. Zdravniki so spomnili tudi, da zaradi tega Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vrtcem in šolam v hladnejših mesecih večkrat priporoča, da zmanjšajo izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem. Meteorološke razmere pa so v avstrijski prestolnici, ki jo je za primerjavo vzel Janković, povsem drugačne, so spomnili v Zdravniški zbornici. Tam namreč v zimskih mesecih piha močan veter. "Veter strupene snovi sežigalnice razredči in odnese iz mesta naprej po Panonski nižini. Hitrost vetra zadostuje za obratovanje številnih vetrnih elektrarn v okolici mesta. Meteoroloških in geografskih razmer na Dunaju tako ne moremo primerjati z razmerami v Ljubljani."

icon-expand Zimska inverzija v Ljubljanski kotlini FOTO: Shutterstock

Prav tako so opozorili, da dunajski župan na predstavitvi ni omenil, da tudi na Dunaju vsako leto zaradi posledic onesnaženega zraka prezgodaj umre veliko ljudi. "V raziskavi objavljeni v ugledni svetovni reviji na področju zdravja in okolja so izračunali, da na Dunaju letno prezgodaj umre zaradi onesnaženega zraka od 1000 do 2000 prebivalcev. Ob tem pa se moramo zavedati, da po podatkih objavljenih v omenjeni reviji v Ljubljani zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre skoraj do dvakrat več prebivalcev na tisoč prebivalcev, kot to velja za prebivalce Dunaja (Lancet Planetary Health, 2021). Znano je tudi, da se v Ljubljani ob povečani onesnaženosti zraka že zdaj poveča tudi število obiskov urgence (npr. zaradi poslabšanj pljučnih bolezni)," so zapisali.

Pod odprto pismo so se podpisali člani Delovne skupine za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje Zdravniške zbornice Slovenije: Miran Brvar, Metoda Dodič Fikfak, Andreja Kukec, Ana Mavrič, Nevenka Mlinar in Marina Praprotnik.