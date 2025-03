Zdravniki posvarili pred posledicami novele zakona o zdravstveni dejavnosti

"Poleg tega opozarjamo na nekatere manjše stroke, kjer je že sedaj zdravnikov zelo malo. Po drugi strani pa so to stroke, ki v svojem bistvu delajo tudi v zasebnem zdravstvu, ker gre pač za take vrste zdravstvene storitve," je pojasnila. V naštetih strokah se bodo morali zdravniki odločiti, kje bodo delali.

Ogrožene so dermatologija, oftalmologija, plastična in rekonstruktivna kirurgija, maksilofacialna kirurgija, gastroenterologija, ortopedija in druge stroke, so zdravniki zapisali v pismu, ki ga je STA pridobila neuradno. Od 11 specialistov maksilofacialne kirurgije in devetih specialistov plastične in rekonstruktivne medicine v največji slovenski bolnišnici, ljubljanskem kliničnem centru, jih je polovica že danes prepričanih, da bodo ob uveljavitvi zakona zapustili javni zavod, so v pismu opozorili zdravniki.

"Na enem od večjih dermatoloških oddelkov je svoj odhod po sprejetju novele napovedalo vsaj šest specialistov, v eni izmed regijskih bolnišnic je ta oddelek že zdaj tik pred zaprtjem, saj imajo le še dva specialista za celotno ustanovo, oddelek za očesno patologijo pa so zaradi pomanjkanja kadra že zaprli. Svoj odhod iz ene izmed regijskih bolnišnic so napovedali vsi plastični kirurgi, iz druge skoraj polovica specialistov, v enem od kliničnih centrov pa tretjina," v pismu svarijo zdravniki.

V odgovoru na novinarsko vprašanje, koliko zdravnikov bi ob sprejetju novele zapustilo javni sistem, je Beovićeva spomnila na anketo, ki so na zbornici med zdravniki opravili jeseni. Ta je pokazala, da v drugi javni ustanovi ali pri koncesionarju dela 40 odstotkov zdravnikov. Med njimi jih je 15 odstotkov napovedalo, da bodo morali svojega "delnega" delodajalca v primeru sprejema novele zapustiti.