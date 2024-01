Zdravniki pozivajo: Uvedite nazaj kratkotrajno bolniško brez zdravniškega potrdila

"Če prav razumem, niste šli v službo in potrebujete odprtje bolniškega staleža," rešuje situacijo Rok Ravnikar, družinski zdravnik iz ZD Kamnik. Klic, kakršnih je veliko, in to ne zato, ker bi bolnik nujno potreboval pregled pri zdravniku, ampak zgolj zato, ker prosi za dan ali dva bolniške. Gre za birokratsko delo, za kar ni potrebno znanje specialista, je kritičen zdravnik Ravnikar, prepričan, da bi lahko ta čas namenili bolnikom, ki jih bolj potrebujejo. Ravnikar pove, da mora delavec opraviti dva klica, in sicer prvič, ko odpre bolniški stalež, in potem, ko ga še zaključi. Praviloma to pomeni najmanj dva klica v ambulanto.

Ali pa prihod v ambulanto, pa čeprav zdravnik v določenih primerih ne more pomagati kaj dosti. Ravnikar dodaja: "Želimo, da se tisti, ki imajo dejansko prebolevanje virusnih okužb, čim manj gibajo, sploh pa ne v takih ustanovah, kjer so že tako ogroženi ljudje."

Da bi se temu in pa tudi preobremenjenosti zdravnikov z birokratskimi zadevami izognili, je zdravniška zbornica že pred časom predlagala, da bi znova uvedli do tridnevno bolniško odsotnost brez zdravniškega potrdila.

"V razvitih državah v nekaterih podjetjih, kjer imajo dobro kulturo pripadnosti podjetju, kjer delodajalec dobro skrbi za ljudi, je to, da ostaneš tri dni doma, nekaj samoumevnega, ker tega ljudje ne izkoriščajo in delodajalec tudi poskrbi za njih v takih primerih. Absolutno vsi vemo, da zdravniške pomoči ene akutne viroze ne potrebujejo, tudi covid je sedaj viroza," komentira Simona Repar Bornšek, družinska zdravnica iz ZD Ljubljana.

To bi pomenilo tudi olajšanje za bolnike. "Zaradi tega, ker je potrebnih veliko nekih potez, zaradi enega dneva moraš k zdravniku po bolniško in bi bilo lažje za vse, če bi imeli manj papirologije," se strinja eden izmed anketirancev.

Zdravnik Ravnikar tudi ne vidi problema glede nezaupanja s strani delodajalcev: "Če nekdo posumi na zlorabo, vedno lahko zahteva pregled pri zdravniku ali pregled oziroma oceno komisije ZZZS. To je že zdaj možno."

Kot nam pravijo na ministrstvu za zdravje, glede absentizma pripravljajo določene ukrepe, ena od možnosti pa je tudi tako imenovana samoocena pacienta o lastni nezmožnosti za delo nekaj dni letno. Je pa, še poudarjajo, za urejanje tega področja treba doseči soglasje tako zdravstva kot delodajalcev in zaposlenih.