Zdravniki pred prazniki opozarjajo: žolčne kamne sproži mastna hrana

Ljubljana , 06. 12. 2025 18.05 | Posodobljeno pred 57 minutami

Tiščanje v zgornjem desnem delu trebuha oziroma žlički, nato večurna krčevita bolečina, ki lahko seva tudi v hrbet. Tako večina bolnikov z žolčnimi kamni občuti napad, ki ga sproži težka, mastna hrana. Žolčni kamni so pogosta težava, po podatkih zdravstvene zavarovalnice so slovenski kirurgi žolčnik lani odstranili več kot 4.700 bolnikom. Nekateri sicer odlašajo s posegom, češ, da ima to tako ali tako že vsak in da ni potrebe po operaciji, drugi se bojijo zapletov. A žolčni kamni lahko močno poslabšajo kakovost življenja, saj morajo biti pacienti ves čas pozorni na to, kaj bodo pojedli, povzročijo lahko tudi hudo vnetje žolčnika.

FIRBCA
06. 12. 2025 19.03
kaj opozarjajo prepovejo naj ce upajo kaj rect proti mecu. Bodo takoj sankcije.
Agartha enjoyer
06. 12. 2025 19.00
+1
Za p Božič in novo leto je vednk veliko kapi.
