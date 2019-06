Zdravniki s prvim junijskim dnem začenjajo z delom po modri knjigi

Na prvi junijski dan bodo zdravniki in zobozdravniki, kot so napovedovali v zdravniškem sindikatu Fides, začeli delo po standardih in normativih iz modre knjige.

Po bolnišnicah določila iz modre knjige že izvajajo ali pa imajo vsaj pripravljeno časovnico, kdaj in kako implementirati standarde in normative. V večini bolnišnic napovedujejo, da bo delo potekalo po ustaljenem planu.

Kuštrin je sicer ocenil, da se z današnjim dnem ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj v poletnih mesecih upade število zdravstvenih storitev. Prav tako je prepričan, da ne bo prišlo do ničesar takega, kar bi ogrozilo zdravje ali življenje bolnikov.

Zdravniki, ki ne zmorejo in se bodo z junijem odločili delati po standardih in normativih, bodo imeli vso organizacijsko, pravno in sindikalno podporo Fidesa. V Fidesu sicer nimajo ne želje ne namena kogarkoli prisiliti, da to pravico izkoristi.

Ponekod opozarjajo, da delo po modri knjigi ni mogoče

V združenju zdravstvenih zavodov in posameznih bolnišnicah opozarjajo, da implementacija standardov in normativov iz modre knjige, kot jih z junijem zahteva sindikat Fides, ni mogoča. Zato tudi menijo, da je treba ponovno pristopiti k pogajanjem med vlado in sindikati ter na novo definirati ustrezen dogovor.

Šabeder in Kuštrin sta se v petek dogovorila, da bodo težave reševali za skupno mizo na partnerski način. V Fidesu namreč poleg uveljavitve standardov in normativov iz modre knjige zahtevajo tudi izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema.

Standarde in normative iz modre knjige je po stavki zdravnikov potrdil sporazum o njeni začasni zamrznitvi. Takratna ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in Kuštrin sta ga podpisala decembra 2016.