Pacientov brez osebnega zdravnika vse več, najbolj kritično v ginekologiji

Ekipa projekta Zdravniki Sledilnik, ki je že v času covida-19 zbirala, analizirala in objavljala podatke o širjenju bolezni v Sloveniji, sedaj podrobno predstavlja še podatke o številu opredeljenih in neopredeljenih pacientov med letoma 2013 in 2023. Na voljo je primerjava po dejavnostih (družinski zdravniki, ginekologi, zobozdravniki), občinah, in starostnih skupinah. Občuten porast števila pacientov, ki so neopredeljeni, so zaznali v letih 2022 in 2023, najbolj pereče pa je področje ginekologije.